En Belgique, posséder une voiture de petite ou moyenne gamme coûte, tous frais compris, en moyenne plus de 500 euros par mois: 547 euros pour une voiture essence et 537 euros pour une diesel, indique samedi le LeasePlan CarCost Index. En Europe, la Norvège est la plus chère pour les voitures essence (708 euros) et les Pays-Bas sont les plus chers pour une diesel (695 euros).

Les automobilistes hongrois doivent le moins dépenser en Europe lorsqu'ils possèdent une voiture (environ 360 euros pour les deux types de carburant). Si la Belgique fait partie du top 10 des pays où la possession d'une voiture coûte cher, elle se démarque toutefois pour les entretiens qui sont parmi les moins chers en Europe. "Il est étonnant de constater que la Belgique est presque la moins chère en la matière, juste après la Turquie et le Royaume-Uni, alors que cela ne peut être expliqué par une main-d'oeuvre moins chère comme c'est le cas en Turquie", souligne LeasePlan. En Belgique, les frais d'essence moyens s'élèvent à 111 euros par mois, contre 71 euros par mois pour le diesel. Le CarCost Index 2016 analyse les coûts totaux inhérents à la possession et à l'entretien de véhicules dans 24 pays européens et en Turquie.