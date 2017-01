Il y a des chiffres qui ne trompent pas. En Belgique, en 2016, les immatriculations de camions de plus de 16 tonnes ont augmenté de 17,7 %. Le poids lourd respire donc la santé. Au Salon de l’auto de Bruxelles, dans le seul Palais 1 qui lui est consacré, le secteur se montre sous ses plus impressionnants atours. Le week-end est dévolu aux chauffeurs et à leur famille. Comme avec les voitures ou les motos, les gamins et gamines grimpent sur le siège conducteur et se font photographier par des parents tout fiers. Pensez, tenir le grand volant comme papa !

Un seul Palais, c’est deux fois moins qu’il y a deux ans, lors de la précédente édition de Truck & Transport. Malgré sa bonne santé économique, le secteur réduit les coûts, les surfaces allouées aux grands constructeurs étant réduites de moitié : 450 m2 au lieu de 900 en 2015. Par contre, les aspects réseautage et forum ont été développés. "Est-on allé trop loin dans la réduction des coûts ?" s’interroge Claude Yvens, rédacteur en chef de la revue professionnelle "Truck & Business". "Le bilan se tirera lorsque les contacts pris au salon se concrétiseront par une signature."

En Belgique, le transport routier ne devrait pourtant pas trop se plaindre. Malgré un produit intérieur brut (PIB) inférieur à 2 %, signe d’une économie peu brillante, les flottes tournent, les camions roulent, avec des rentabilités presque correctes. "Et une meilleure part de marché captée par les véhicules et les flottes belges", souligne Claude Yvens, ce malgré la concurrence des pays de l’Est, qui frappe toujours très fort.

Le chiffre d’affaires surclasse le PIB

Selon plusieurs sources, en 2015, le chiffre d’affaires est en progression de 3,09 %, pour un PIB en croissance de 1,5 %. En 2014, avec un PIB augmentant de 1,34 %, le chiffre d’affaires avait progressé de 1,15 % seulement.

"Historiquement, depuis 2011, 1 % de PIB supplémentaire générait 0,95 % de volume de transport en plus pour les opérateurs belges. Avant la crise, c’était parfois supérieur", explique Claude Yvens.

Entre-temps, la concurrence effrénée des pays de l’Est est passée par là et la part des volumes de transport générée par l’activité économique, en partie captée par des véhicules étrangers, échappait partiellement aux transporteurs belges. "En 2015, le volume supplémentaire est passé de 0,95 % à 0,99 % par pourcent de PIB", souligne le rédacteur en chef de "Truck & Business". "Ce qui voudrait dire qu’on a un peu récupéré de parts de marché en Belgique."

Cela s’explique notamment par les contrôles de plus en plus ciblés de la police de la route et de l’inspection sociale. "Certains transporteurs qui ont délocalisé sans avoir suivi tout à fait les règles ont pris peur. Il y a des cas de sociétés belges qui ont relocalisé de crainte de se faire coincer."

Les bons chiffres confirment le sentiment répandu dans le secteur, comme en témoigne la pénurie de chauffeurs routiers en Belgique. Selon la courbe des âges, la grande majorité des chauffeurs a autour de 50 ans et va bientôt partir à la retraite. Or le remplacement n’est pas assuré, l’afflux étant très faible du côté des jeunes générations. En 2013, dans le baromètre Truck & Business, 35 % des transporteurs belges disaient être confrontés à des problèmes de recrutement. En 2016, on est passé à deux tiers.

"C’est dû à l’augmentation des volumes et à la relocalisation de certaines flottes", analyse Claude Yvens. On engage donc des chauffeurs belges ou polonais sous contrat belge, "Mais cette source se tarit; les chauffeurs polonais n’ont plus nécessairement envie de passer deux mois en Belgique, où ils supportent le coût de la vie, et cela sans rentrer chez eux."

Il y a d’autres signes. Waberer, le transporteur hongrois qui stationne des centaines de véhicules en Belgique, fait figure d’épouvantail. "Or il a annoncé une augmentation de 15 % du salaire de tous ses chauffeurs car il veut continuer à en trouver."

Début d’harmonisation des coûts

"Le delta entre le coût d’un chauffeur de l’Est et un chauffeur belge reste trop élevé, mais commence à se résorber", souligne Claude Yvens. "Douze ans après l’ouverture des frontières, l’on voit peut-être apparaître un début d’harmonisation du coût des chauffeurs."

C’est pour cela que les immatriculations de camions ont bien progressé en 2016. Il faut y ajouter l’effet taxe kilométrique, qui a poussé certains patrons à acheter des véhicules à la norme Euro 6, dont la taxation est moins élevée. Le marché se porte donc bien en Belgique pour le moment.