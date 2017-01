Au Salon de l’Auto, le rayon motos est particulièrement soigné cette année. Dans l’alignement du Patio et du Palais 8, il est remarquablement mis en évidence. Il ne l’a certes pas volé. Comme les voitures ainsi que les utilitaires légers et lourds, le secteur du deux-roues motorisé - pour faire simple - a très bien fonctionné en 2016.

Et il aurait pu faire encore mieux : "L’an dernier, l’ensemble du marché motos et scooters a augmenté de 8,2 %", explique Patrick Mathot, directeur de la marque Yamaha chez D’Ieteren Sport. "Mais la moto fait 12 % à elle seule, tandis que le scooter n’a augmenté que de 1 à 1,4 %." Comme explication, Patrick Mathot voit essentiellement une raison… météo : "On a eu une mauvaise saison en mai et juin, là où se trouve le pic de ventes de scooters. Par contre, la moto est surtout un marché de remplacement. Le motard prend sa décision en janvier sans préjuger des conditions météorologiques de l’année. Raison pour laquelle le salon est un moment important."

Ce faisant, la motocyclette revient de loin. Depuis la crise de 2008 jusqu’à 2014, le marché a perdu environ 25 %. L’on assiste donc à un phénomène de rattrapage, la technologie ayant, entre-temps, considérablement évolué. Le système d’antiblocage des freins (ABS) est, depuis, généralisé. Comme se répand de plus en plus le contrôle automatique de stabilité, ou antipatinage, qui rend accélérations et freinages plus sûrs.

D’autres technologies débarquent progressivement de l’automobile, comme le contrôle d’angle mort. BMW l’a installé sur son scooter C 650 GT, qui détecte les véhicules dans un rayon de 5 m environ. Un signal apparaît alors dans le rétroviseur, permettant au conducteur d’éviter l’accident.

Comme un avion de chasse

Fin du fin, BMW est en train d’étudier le casque de moto à vision tête haute. Comme pour les avions de chasse, les informations concernant le trajet apparaissent sur la visière du casque. N’ayant plus à se pencher sur ses instruments, le pilote peut alors resté concentré sur son environnement et sa conduite.

Des systèmes d’appel d’urgence et de communication sont aussi en cours d’implémentation sur deux roues : "S’il est important pour un automobiliste d’être averti par un autre le précédant qu’il y a du verglas ou du gravier sur la chaussée, c’est encore plus important pour les motards", souligne Christophe Weerts (BMW).

Comme le SUV (sport utility vehicle ou 4x4) s’impose au rayon quatre roues, son équivalent tous chemins, le trail, est le segment porteur sur deux roues. Avec ses R 1200 GS et R 1200 GS Adventure, BMW domine un secteur où il fait référence. Mais la concurrence s’active : Yamaha Super Ténéré, Ducati Multistrada, Triumph Tiger sont de sérieux rivaux en 1200 cc, qui déclinent aussi ce type de machine dans des cylindrées plus petites. Plus légères, plus maniables, moins chères comme les Tracer 700 et 900 chez Yam’, la Multistrada 940 chez Ducati.

Mais, curieusement, la réplique la plus sérieuse à la 1200 GS vient d’une cylindrée plus petite, la Honda Africa Twin de 1000 cc. Après la Crosstourer, c’est le deuxième assaut du constructeur nippon contre la référence des maxitrails. Les ventes d’Africa Twin auraient été bien meilleures si l’usine qui les fabrique à Kumamoto, au Japon, n’avait été arrêtée plusieurs mois après le tremblement de terre du 14 avril 2016.

Comme en automobile, les constructeurs étendent leurs gammes à l’infini, ou presque, pour augmenter ventes et parts de marché. Depuis des décennies cantonné au-dessus de 500 cc, BMW propose maintenant une basique G 310 R, qui sera bientôt déclinée en petit trail G 310GS. Ces motos sont produites à Bangalore, en Inde, en partenariat avec TVS : "Un petit engin génère un petit profit", commente Marc C. De Groof, directeur Belux. "Si elle était construite en Europe, on serait au-dessus des 5000 euros. Et puis, comme l’on vise les marchés asiatiques, on produit sur place."

Honda s’y prend autrement pour croître : se créer une nouvelle clientèle en inventant un nouveau segment. Après l’Integra, moto déguisée en scooter, voici l’X-ADV, ou Cross-Adventure, qui est un trail carrossé comme un scoot. A la capacité de transport de l’engin de mobilité, Honda rajoute le plaisir de la moto tout chemin. On n’a pas fini de s’amuser en deux-roues motorisés.





Dans le rétro

Nostalgie. La tendance à s’inspirer du passé est partout. Chez Yamaha, les XSR 700 et 900 sont des machines "avec un look rétro mais toutes les technologies actuelles", dit Patrick Mathot. "Le compteur a un look ancien mais est numérique, le feu arrière est rond mais avec des LED."

Les tendances sont "café racer", sport années 50-60, et "scrambler’, baroudeur. Mash et Orcal, françaises fabriquées en Chine, sont nées pour ça, tandis que l’indienne Royal Enfield s’érige en tenancier de la tradition. Ainsi, BMW étend sa gamme Heritage à trois nouvelles déclinaisons de sa R nineT. Quant à Ducati, il a tout simplement créé une sous-marque, Scrambler !