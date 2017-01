La 95e édition du Salon Automobile ouvrira ses portes au grand public samedi à 10h00 à Brussels Expo. La Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle (Febiac), organisatrice de l'événement, attend quelque 400.000 visiteurs jusqu'au 22 janvier. Le public pourra accéder au site d'exposition par l'un des deux points d'accès. Pour les automobilistes, il est conseillé de se garer sur le Parking C et d'emprunter la passerelle piétonne qui enjambe la chaussée Romaine.

Les motards seront accueillis pour leur part sur le parking A et pourront pénétrer sur le site par le Palais 3. Les visiteurs arrivant en transports en commun sont également invités à utiliser cette entrée.

Les contrôles de sécurité seront renforcés. Les organisateurs déconseillent de venir avec un sac à dos.

Cette année, six palais de Brussels Expo sont consacrés aux voitures et deux aux motos. Le Palais 12 accueille pour sa part un spectacle de motocross et une piste 4x4 tandis que le Palais 3 abrite le salon "Van Solutions" consacré aux carrossiers, équipementiers et transformateurs. Le Palais 1, lui, accueille jusqu'à lundi le salon "Truck & Transport" dédié aux professionnels. Celui-ci cédera ensuite sa place au salon "Dream cars", consacré aux voitures de luxe et prévu du 20 au 22 janvier. Au total, 13 premières mondiales, 6 premières européennes et 136 premières belges sont annoncées par la Febiac.

Le Salon 2017 sera ouvert au public de 11h00 à 19h00. Ouverture des portes dès 10h00 les week-ends. Deux nocturnes jusqu'à 22h00 sont prévues les lundi 16 et vendredi 20 janvier.