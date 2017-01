Abonnés Dominique Simonet et R. Meu.

Peu avant l’ouverture du Salon, Donald Trump s’est déchaîné sur GM et Toyota, avec des réactions collatérales surprenantes. Tout le secteur semble tétanisé, dans un climat peu favorable d’incertitudes et d’incohérences. Le marché automobile américain, qui ne s’est jamais aussi bien porté, est difficile d’accès pour les étrangers. Analyse.

Le Salon de l’automobile de Detroit s’est ouvert lundi aux professionnels dans une bien curieuse ambiance, tout le monde guettant une nouvelle sortie de Donald Trump. Pour un président même pas encore en fonction, ce dernier peut se targuer d’avoir fait un sacré barouf dans l’industrie lourde. Ses premiers missiles sol-air, il les a d’abord décochés sur le chasseur-bombardier F-35 de Lockheed Martin, dont le coût serait "hors de contrôle", et sur les futurs Boeing présidentiels Air Force One, hors de prix.

A l’approche du Salon de Detroit, c’est à l’industrie automobile, américaine et étrangère, qu’il s’en prend à gros coups de tweets, arme favorite qui lui a si bien réussi pendant la campagne électorale : General Motors et Toyota ont été les cibles de prédilection de ce barrage d’artillerie protectionniste, avec d’étonnantes réactions et conséquences.

Ainsi, malmené pendant la campagne électorale, Ford a-t-il en quelque sorte abdiqué devant les pressions, en renonçant à un investissement d’1,6 milliard de dollars au Mexique, pour y construire de petites voitures. En lieu et place, il affectera 700 millions dans l’agrandissement d’un site dans le Michigan - tiens, tiens - pour y produire des véhicules autonomes et électriques. Soit à haute valeur technologique ajoutée. Et ses petits véhicules, Ford les construira quand même au Mexique, dans l’une de ses trois usines existantes.

Non visé directement, Fiat Chrysler Automobile a lui aussi réagi, annonçant qu’il va investir un milliard de dollars pour augmenter les capacités de deux usines, dans le Michigan et l’Ohio, tiens donc. Le but est d’y assembler le nouveau Jeep Wagoneer de luxe, ainsi qu’un gros pick-up Ram, rapatrié du Mexique.