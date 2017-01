Après un millésime 2015 placé sous le sceau des Jardins à la française, c’est une ambiance alpestre qui primera cette fois avec un contexte «Winter Chic» qui rappellera les plus beaux chalets de haute montagne. Voilà qui ne manquera pas de sublimer les 44 podiums sur lesquels trôneront autant de merveilles automobiles. Celles-ci seront, au propre comme au figuré, triées sur le volet car, pour la première fois dans l’histoire de Dream Cars, l’organisateur (FEBIAC) a reçu plus de candidatures d’exposants qu’il ne propose de podiums à ces derniers. Un quota de véhicules (maximum 3 par marque) ainsi qu’un comité de sélection ont dès lors été mis en place afin de garantir à l’exposition son caractère prestigieux et exclusif. Dès lors, ce sont 24 constructeurs automobiles qui sont attendus au sein de l’espace Dream Cars qui sera désormais situé dans le Palais 1. Parmi ceux-ci, 6 honoreront pour la toute première fois cette exposition de leur présence.

Comme de coutume, une soirée de gala exclusive est programmée dans le Palais Dream Cars à la veille de l’ouverture au grand public. Cette soirée se déroulera le jeudi 19 janvier à partir de 20h00 et les bénéfices qu’elle dégageront seront reversés à l’association «La chaîne de l’espoir», une ONG qui prodigue des soins de qualité à des enfants des pays en voie de développement, via la formation de personnel médical et la mise à disposition de matériel médical. L’occasion de rêver tout en contribuant à améliorer le quotidien des plus démunis. Le supplément demandé au grand public pour accéder à l’espace Dream Cars en plus du Salon traditionnel sera de 5 € du vendredi 20 (de 11h00 à 22h00) au dimanche 22 janvier prochain (samedi 21 et dimanche 22 de 10h00 à 19h00). Soit un ticket combiné pour un adulte s’échangeant à 18,25 € pour tout achat effectué via la boutique en ligne du Salon (14,25 € pour les juniors). Les exposants sont Alpina, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Koenigsegg, KTM, Lamborghini, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Nissan, Noble, Range Rover, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Volvo et Zenos Cars, mais aussi Autoworld, Curbstone, IVA Driebergen et State of Art.





Alpina

Avec un peu moins d’une vingtaine de voitures vendues par an sur le marché belge, Alpina est une marque très discrète, une discrétion qui convient bien aux propriétaires de ces modèles issus de BMW.





Alpine

Non, vous ne rêvez pas, Alpine figure officiellement sur la liste des exposants de Dream Car alors que le modèle définitif n’a toujours pas été présenté, même si on peut déjà le réserver. Le proto peut-être?





Aston Martin

Nouveau style, nouvelle plateforme, nouveau moteur avec deux turbos, avec la DB11, Aston Martin a réalisé les plus importantes évolutions de toute son histoire, sans renier ce qui fait l'âme de la marque.





Audi

Aux côtés de la R8 Spyder et de la RS 6 Avant Performance, Audi présente en première belge la TT RS Coupé avec, notamment, son tout nouveau moteur à 5 cylindres en aluminium qui délivre 400 ch.





Bentley

En attendant la version hybride plug in et la variante à 7 places, le Bentayga sera le seul représentant de la marque Bentley et uniquement avec le moteur W12 biturbo de 6 litres avec 608 ch et 900 Nm…

BMW

Aux côtés de l’i8 et de la M4, BMW présente en première belge la M760Li xDrive qui inaugure un nouveau moteur à 12 cylindres de 6,6 litres avec une puissance de 610 ch et un couple de 800 Nm.





Ferrari

La nouvelle Ferrari GTC4Lusso, c’est un coupé à 4 places, avec 4 roues motrices et directrices, mais c’est surtout un moteur V12 de 6,2 litres avec une puissance de 690 ch, mais un couple de 697 Nm.





Honda

La première NSX de la nouvelle génération livrée en Europe l’a été, il y a quelques semaines à peine, le 13 décembre 2016, à Monaco, et c’est aussi la première fois qu’elle apparaît sur le territoire belge.





Jaguar

On découvre à Bruxelles en première mondiale une gamme F-Type légèrement remaniée esthétiquement tant en coupé qu’en cabriolet. Ces modifications concernent les feux et les pare-chocs avant ainsi que les sièges à l'intérieur.





Koenigsegg

C’est la première fois que le petit constructeur suédois Koenigsegg expose une voiture en Belgique et quelle voiture: la Regera avec un V8 biturbo de 5 litres (1.100 ch) et 3 moteurs électriques (700 ch)…





KTM

À la surprise générale, à la fin du mois de novembre dernier, à Essen, KTM présentait un face-lift de la X-Bow R, qui se traduit essentiellement par des améliorations aérodynamique (2,2 points en Cx).





Lamborghini

Une seule voiture chez Lamborghini, la Huracán LP 610-4 Spyder qui n’est plus très fraîche, mais l’Huracán RWD Spyder (propulsion) et l’Aventador S (740 ch et 4 roues directrices) sont à Détroit…





Maserati

La Maserati Levante symbolise les prouesses mécaniques et les qualités de finition des Maserati: il permet de rejoindre de la façon la plus agréable n’importe quel point B depuis n’importe quel point A.





Mazda

Première européenne pour la Mazda MX-5 RF, une nouvelle version avec Retractable Fastback, une capote rigide à commande électrique qui coûte 2.500 euros de plus que la version à capote textile.





McLaren

Chez McLaren, en Belgique et au niveau mondial, on a le sourire: tous les records de vente ont été largement battus. Profitez du Salon pour jeter un dernier coup d’œil à la 650 S qui va changer…





Mercedes-AMG

Le nouveau coupé sportif AMG GT R devrait être le clou du spectacle avec, notamment, son moteur V8 central avant biturbo de 585 ch et sa couleur spéciale et exclusive «green hell magno AMG».





Nissan

La nouvelle Nissan GT-R Nismo dévoilée à la fin du mois de mai dernier est la voiture techniquement et sportivement la plus aboutie jamais construite à Tochigi et à Yokohama (moteurs), au Japon.





Noble

La petite marque britannique poursuit son petit bonhomme de chemin, sachant que ce n’est pas une auto à mettre entre toutes les mains avec un V8 de 650 ch, mais sans système électronique d’aide à la conduite.





Porsche

Avec une présence importante dans le palais 11 pendant toute la durée du Salon, c’est la Porsche 911 Turbo Cabriolet qui est chargée de faire rêver pendant les 3 jours de l’exposition Dream Cars.





Range Rover

Lorsqu'il a vu le jour, il y a plus de 45 ans, il a modifié la notion de tout-terrain au niveau mondial. Au fil des ans, il s'est progressivement imposé comme l'incarnation du raffinement et de l’efficacité.





Rolls-Royce

À choisir entre les 4 modèles qui forment la gamme Rolls-Royce, autant donner la préférence à la Dawn, un énorme (527 cm de long) cabriolet de luxe pouvant emporter confortablement 4 passagers.





Tesla

La Model S est la voiture électrique la plus vendue en Belgique en 2016, mais pas seulement pour les avantages fiscaux dont elle peut profiter, c’est aussi pour son expérience de conduite exceptionnelle.





Volvo

La nouvelle V90 Cross Country est basée sur la familiale Volvo V90, avec quelques différences pour mériter son nom, soit une hauteur de caisse relevée (+ 6,5 cm) et des protections sous le châssis.





Zenos Cars

Fondée en 2012 par deux anciens techniciens de Lotus et Caterham, Zenos Cars propose un modèle, l’E10, en 2 versions, l’atmosphérique en 200 ch et la S avec turbo en 280 ch pour un poids de 750 kg.









