La marque Cardoen sera maintenue. Pas de conséquences négatives non plus sur l’emploi (NdlR : Cardoen emploie 110 personnes et une septantaine supplémentaires via ses sept franchises dans le pays).



“Ce n’est pas une acquisition qui a pour but de couper dans les coûts”, confirme Wim Vos, patron de Cardoen. Au contraire, explique-t-il, des projets d’expansion sont en cours en Belgique. “Nous comptons ouvrir dans les mois à venir trois nouvelles succursales en Belgique.

(...)