Avec 2055 immatriculations l'an dernier en Belgique, la voiture 100% électrique ne représente que 0,3 % du marché. L'augmentation d'autonomie des véhicules va-t-elle changer la donne? Pas sûr.

Prêts ? Partez ! Sur ces six derniers mois, tous les leaders du (microscopique) marché de la voiture électrique ont annoncé des augmentation d’autonomie. Le dernier en date, Tesla, frappe fort puisque sa Model S P100D irait jusqu’à 613 km avec un plein de batteries. Ses performances sont dignes de celles d’un avion de chasse, en tout cas le constructeur américain les situe-t-il lui-même juste en dessous de la Porsche 918 Spyder et la Ferrari LaFerrari. Sa puissance serait équivalente à 469 chevaux et son couple de locomotive à 967 Nm. Ce qui a un coût : 140 500 euros.

A titre de comparaison, la Model S précédente, P90D, avec des batteries de 90 kWh donc, revendiquait 560 km d’autonomie théorique. Tous les autres constructeurs font un chemin comparable. Chez Nissan, la Leaf passe de 200 à 250 km de rayon d’action, la BMW i3 de 200 à 300 km, l’e-Golf de Volkswagen de 190 à 300 km et l’Ampera-e d’Opel avance plus de 500 km.

