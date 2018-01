Un salon de l’Auto Moto est, a priori, un festival de nouveautés. Ce n’est pas la spécialité de Bruxelles, qui arrive toujours en concurrence avec Detroit, aux mêmes dates. Cependant, cette année est particulièrement riche en premières mondiales et européennes, signe d’une reconnaissance par les constructeurs.

A commencer par le groupe BMW, qui annonce pas moins de quatre premières mondiales et trois premières européennes ! Certes, les BMW Série 2 Active Tourer et Gran Tourer, comme les Mini Cabrio, Hatch (3 et 5 portes) sont des modèles existants, bénéficiant d’actualisations. Mais il ne s’agit pas d’un simple "facelift", de retouches stylistiques. Sous le capot aussi, il y a du neuf. Vraiment nouvelles sont les trois premières européennes, la magnifique i8 sportive hybride se déclinant maintenant en Coupé et Roadster. Ce dernier, tout comme le nouveau SAV (sport activité vehicle, version Béhème du SUV) BMW X2, ne sera dévoilé que le lundi 15 janvier à 15h30, au même moment qu’à Detroit. Un show inédit est prévu sur le stand.

...