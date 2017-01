Le 95e Salon de l’auto de Bruxelles s’ouvre aujourd’hui aux professionnels, demain au grand public. Mais depuis mercredi soir, tout est déjà en place : stands, véhicules, jusqu’au vin dans les frigos des différents réceptifs. La raison en est que, hier, tout Brussels Expo devait être vide afin que puissent être effectués les contrôles de sécurité, avec chiens renifleurs en quête d’explosifs, inspections pour vérifier qu’il n’y a pas d’arme cachée, etc.

Donc tout est d’ores et déjà prêt. A l’entrée du parking C, les baraques à hamburgers, braadworsten, hot-dogs, boudins sont sur les starting-blocks. Avant la passerelle surmontant la Chaussée romaine, la nouvelle Nissan Micra trône déjà sur son podium, sous les feux des projecteurs.

Des stars sur des plateaux et des podiums, il y en a plein dans les différents Palais du Heysel où les gros bras s’affairent comme quand on installe la scène de U2 au stade Roi Baudouin. C’est à peu près la même chose, un grand show, avec éclairages, son, plateaux.





Engins thermiques et non électriques

Cela nécessite des mois de préparations, des journées de montage. Pour l’heure, travées et stands sont parcourus de transpalettes manuels ou à moteur, Clark, Toyota, Huahe, chariots élévateurs en tout genre, Manitou grands et petits. Il y a de quoi s’étonner du fait que la plupart de ces engins soient à moteur thermique, alors que l’on est dans un local certes soumis aux courants d’airs, mais clos, et alors que toutes ces machines existent à motorisation électrique mais c’est plus cher.

Dès l’entrée, le Patio et le Palais 8 impressionne par ces motos, scooter, tricycles et quads alignés sur toute la longueur. Chez Honda, l’on colle encore les ailes du logo trônant sur le stand, ce même logo qui figure sur le réservoir de la nouvelle CB1100, roadster au classicisme de bon aloi. Reflet de la société actuelle, le modernisme à tous crins est contrebalancé par un regain d’intérêt pour le passé, le rétro de la BMW R nineT Racer, dans le style café racer, avec sa bulle allongée caractéristique.





Tout autre genre en descendant vers le Palais 1, autrefois royaume des deux routes, aujourd’hui empire des camions. Salon dans le salon, Truck&Transport rassemble les nouveautés des grandes marques, Scania, Volvo, MAN, Daf Trucks, Renault Trucks, Mercedes-Benz, Iveco. Comme ailleurs, les innovations sont technologiques : conduite automatisée, connectivité, etc.

Tout pour l’ambulancier, le jardinier…

À côté, le Palais 3 est complémentaire. Dénommé Van Solutions, il présente différents carrossiers, équipementiers et autres artisans qui transforment votre nouveau Mercedes-Benz Sprinter en outil de travail pour jardinier, plombier, ambulancier, verrier…

Ici, il est surtout question d’utilitaires légers, un type de véhicule avec de grands enjeux commerciaux, où la plupart des constructeurs généralistes s’activent. Chez Mercedes, ils occupent un quart du Palais 5. Chez Renault, ils apparaissent dès l’abord du stand, une mise en évidence qui n’a rien du hasard : la marque au losange montre un nouveau Kangoo électrique à autonomie augmentée, et annonce une première mondiale très branchée aussi, mais chuuut, on a promis de ne rien dire.

Opel déborde

Ainsi Ford, Peugeot, Citroën, Toyota, Fiat, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Fuso (Mitsubishi), Isuzu présentent des gammes imposantes. Chez Opel, c’en est au point que le stant du Palais 7 déborde un peu sur l’espace d’en face, chez Nissan.





Ce qui frappe encore, dans cette première visite, c’est la visibilité de Tesla, en bout de Palais 6. Si la Model 3 se fait attendre, une Model S, un châssis et deux Model X trônent à côté d’un panneau annonçant l’I-Pace Concept, première Jaguar électrique, pour 2018. Le félin so british présente aussi la version légèrement retouchée de son roadster F-Type, en première mondiale à Bruxelles

Mais pas de quoi éclipser la vraie star du Palais 6, la sublime Mazda MX5 RF, version Targa du plus célèbre des petits roadsters. Une vraie réussite de design et d’agrément. L’autre grande première européenne est à l’opposé, la grande berline BMW Série 5 dans ce segment central d’une importance capitale pour le constructeur bavarois.

La 5 sera disponible en hybride rechargeable, comme la MINI Countryman totalement renouvelée. Avec quelques centimètres de plus, celle-ci a beaucoup plus d’allure que la génération précédente. Et elle est beaucoup plus pratique. Sera-ce le cas de la nouvelle Audi A5 Cabriolet ? Impossible à dire, mais en soulevant un peu la bâche qui recouvre encore cette première européenne, l’on aperçoit une ligne superbe, au design volontaire, n’attendant que le grand air…