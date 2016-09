Uber lance son service de voitures autonomes ce mercredi

Auto





Une petite flotte de quatre voitures bardées d'électronique et de senseurs va commencer à prendre à son bord des clients fidèles du service de réservation par téléphone et les amènera à destination dans cette ville de plus de 2,6 millions d'habitants, devenue un pôle de haute technologie de la côte est.

L'américain Uber a lancé mercredi à Pittsburgh, dans l'est des Etats-Unis, un service de location de voiture sans conducteur, une technologie qui à terme pourrait révolutionner les transports.