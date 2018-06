Le constructeur de véhicules électriques haut-de-gamme Tesla faisait face lundi à un nouveau mauvais coup médiatique, après qu'un de ses modèles a pris feu dans les rues de Los Angeles dans le week-end.

"Ceci est ce qui est arrivé à mon mari et à sa voiture aujourd'hui (samedi 16 juin, NDLR)", écrit sur son compte twitter l'actrice américaine Mary McCormack, qui joue dans les séries de "West Wing" et "Murder One" et qui est mariée au réalisateur Michael Morris.

Le message est accompagné d'une vidéo de 45 secondes montrant une berline Model S de Tesla à l'arrêt, le côté gauche du chauffeur en feu. La vidéo avait déjà été visionnée plus d'un million de fois lundi.

"Pas d'accident, parti de nulle part, en plein trafic au boulevard Santa Monica. Merci au couple aimable qui l'a signalé et lui a dit de se garer sur le côté. Et Dieu Merci, mes trois petites filles n'étaient pas dans la voiture avec lui", poursuit Mary McCormack.

Elle ajoute que le véhicule ne disposait pas d'Autopilot, le système d'aide à la conduite de Tesla, objet d'enquêtes des régulateurs après différents accidents récents dont certains mortels.

"C'était une Tesla normale", affirme l'actrice.

Contacté par l'AFP, Tesla n'a pas répondu dans l'immédiat.

A Wall Street, le titre Tesla était peu affecté, gagnant plus de 2% vers 16H00 GMT.

Le constructeur californien, fondé en 2003 par l'entrepreneur d'origine sud-africaine Elon Musk, essaie depuis quelques jours de mettre derrière lui la mauvaise pub occasionnée principalement par des retards de production rencontrés par le "Model 3", voiture d'entrée de gamme censée en faire un constructeur automobile de masse.