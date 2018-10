European New Car Assessment Program, voilà l’appellation qui se cache derrière le sigle Euro NCAP, un organisme international indépendant créé voici 21 ans (seulement) et basé chez nous, à Bruxelles (Ixelles).

C’est elle qui soumet les nouveautés automobiles à une batterie de tests d’accidents, évaluant ainsi leurs performances en matière de sécurité, et cela - c’est important - sur la base d’un équipement standard (sans option donc). La note globale varie entre zéro et cinq étoiles. Nombre d’étoiles qui peut baisser d’une année à l’autre pour un même modèle, lequel n’aurait pas été renouvelé, en fonction de critères qui sont plus sévères avec le temps.

Lors d’un crash-test , quatre configurations entrent en lignent de compte: le choc frontal, le choc latéral, le choc contre un poteau et l’accident avec un piéton. De même, 4 types de protection sont analysés, par rapport à la sécurité des adultes, des enfants, des piétons et celle procurée par les aides à la sécurité. Elles s’expriment en pourcentages. Plus ceux-ci sont élevés plus le nombre d’étoiles l’est également. À égalité d’étoiles, les pourcentages font la différence au niveau de la place attribuée dans la hiérarchie.

Comme le dit l’appellation anglaise, ce sont les nouvelles voitures qui sont soumises à ces évaluations.

Si les constructeurs, au début, firent un peu la tête en voyant débarquer cette organisation supposée tester leurs produits, ils jouent aujourd’hui pleinement le jeu. D’ailleurs, la sécurité des voitures progresse sensiblement, d’année en année. En 2017, par exemple, la note de 5 étoiles a été attribuée à 76% des véhicules contrôlés (17% ont obtenu 4 étoiles et 7% trois étoiles ou moins).

Volvo est habitué aux honneurs de l’Euro NCAP, ce qui, au fond, n’est pas si étonnant quand on sait que la marque suédoise, reprise en 2010 par le chinois Geely, a toujours fait de la sécurité son principal cheval de bataille et qu’elle martèle, depuis plusieurs années, que son objectif prioritaire est de ne plus avoir le moindre mort à bord d’une Volvo à l’horizon 2020!

© D.R. L’an dernier déjà, la marque avait trusté les première et troisième places du classement, respectivement avec son XC60 (5 étoiles, 98% sécurité adultes, 87% sécurité enfants, 76% sécurité piétons, 95% aides à la sécurité) et son navire amiral, en berline ou break, les S ou V90 (5 étoiles, 95, 80, 76 et 93%). La deuxième place sur le podium revenant à la Volkswagen Arteon (5 étoiles, 96, 86, 85, 82%).

En 2018, la firme sino-suédoise a réalisé le tour de force de glisser le tout nouvel XC40 (5 étoiles, 97, 87, 71, 76%) à la 5e place du classement général, juste derrière la surprenante petite VW T-Roc (5 étoiles, 96, 87, 79, 71%).

Par catégorie de véhicules, les laureats, sont les suivants: VW Arteon (Prestige), Volvo XC60 (Grands SUV), VW T-Roc (Petit SUV; 5 étoiles, 96, 87, 79, 71%), VW Polo (Citadines; 5 étoiles, 96, 85, 76, 59%), Opel Crossland X (Petits monospaces; 5 étoiles, 84, 87, 63, 60%), Subaru XV (5 étoiles, 94, 89, 84, 68) et Impreza (5 étoiles, 94, 89, 88, 62%) dans la catégorie des Petites Familiales.

Les moins bons tests sont encore... relativement corrects puisque la DS3 (69, 37, 55 et 29%) et la Fiat 500 (66, 49, 53, 27%), respectivement 2e et 3e de ce classement, récoltent quand même 3 étoiles. Par contre, c’est un zéro pointé pour la Fiat Punto (51, 43, 52, 0%) qui ne s’est vu décerner aucune étoile (!), essentiellement à cause d’un 0% en matière d’aides à la sécurité.

