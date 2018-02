CE JEUDI, LE SALON BATIBOUW ouvre ses portes pour la 59e fois à Brussels Expo, sur le site du Heysel. Grand-messe des nouveautés en matière d’aménagement intérieur, de construction et de rénovation, l’événement prend ses quartiers 11 jours durant, en ce compris deux week-end (24-25 février et 3-4 mars).

L’occasion pour les visiteurs de découvrir, voire redécouvrir une technologie qui a une bonne vingtaine d’années mais dont on parle beaucoup récemment : la domotique. Car, en sus des dispositifs filaires, d’ores et déjà bien implantés sur le marché, de nouveaux challengers se sont fait une place à leurs côtés : les objets connectés à distance, l’"Internet of things" (IoT) ou Internet des objets.