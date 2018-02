2 Vidéo

Un salon Batibouw de plus en plus connecté et qui joue la carte de l'expérience visiteur (PHOTOS + VIDEO)

A moins d’une vingtaine d’heures de l’ouverture des portes du salon Batibouw, Brussels Expo n’est encore qu’un vaste chantier. Les murs et cloisons des stands sont certes debout, mais certains ne sont pas tout à fait peints. Ici, on cloue et scie ...