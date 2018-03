Saviez-vous qu’un acheteur potentiel prenait sa décision dans les trois premières minutes lorsqu’il visitait un bien et que, 9 fois sur 10, l'achat résultait d'un coup de cœur ? Bref, faire une première bonne impression s’avère capital… Le home staging peut vous y aider.

Le home staging est un marketing décoratif venu des États-Unis qui a prospéré sur le terreau de la crise immobilière. Sa philosophie ? Créer les conditions idéales pour provoquer un coup de cœur auprès des visiteurs. Bref, harponner l'acheteur potentiel en mettant en avant les points forts du bien. Il s’agit aussi de permettre aux visiteurs de se projeter mentalement dans le logement. On pourrait également le définir comme « de la psychologie de l’acheteur appliquée à l’immobilier. »

Des règles simples

Concrètement, la mise en pratique du home staging est assez élémentaire.

Il s’agit de présenter un bien parfaitement rangé et désencombré afin de donner une sensation d’espace. Le volume est dépersonnalisé afin que les visiteurs puissent plus facilement s’y projeter (il est conseillé d’ôter les photos de famille, par exemple, car les acheteurs potentiels se sentent alors chez vous et non chez eux). Toutes les petites défaillances (robinet qui fuit, parquet endommagé, carrelage ébréché, porte qui grince) seront réparées (parfois, un menu détail peut casser le charme).

Le mobilier sera agencé de façon à faciliter la circulation (pas question d’installer un divan qui nous barre la route lorsqu’on pénètre dans le salon, par exemple). La décoration sera bien entendu mise en valeur (les objets seront réunis en suivant leurs couleurs, leurs formes, leur volume…) Enfin, il va sans dire que la maison présentera une propreté absolue…

Côté prix

C’est l’un des arguments de vente des sociétés de home staging : « Ce que vous investissez en home staging sera toujours inférieur à la première réduction de prix accordée. » Il est vrai qu’un bien immobilier qui tarde à être vendu génère des frais pour le vendeur et son prix chute. Côté coût, comptez entre 100 et 350 € la consultation de home staging en fonction des dimensions du bien. Le montant des « modifications » (réparations éventuelles, peintures, etc.) ne doit quant à lui pas dépasser 5 % du prix d'achat.

Les meilleurs plans

D’après les résultats de l’étude scientifique de Duke, voici le classement des 15 principales règles du home staging :

1. Retirer les effets personnels des salles de bains : cela rappelle que la maison est utilisée, empêchant les acheteurs de se l’approprier.

2. Utiliser les pièces selon leur usage logique. Par exemple, le bureau doit être un bureau et non contenir des jouets.

3. Gommer la présence d’animaux domestiques (bol de nourriture, litière, os rongé, etc.)

4. Allumer toutes les lampes pendant les visites car cela valorise l’espace et indique qu’il n’y a rien à cacher.

5. Mettre en vente une maison meublée plutôt que vide, car l’ambiance y est plus chaleureuse.

6. Retirer les poubelles.

7. Ne pas avoir de photos personnelles visibles.

8. Retirer les objets d’art ou les effets personnels qui attirent trop l’attention.

9. Peindre tous les murs de manière neutre.

10. Retirer les accessoires du plan de travail de la cuisine afin d’agrandir l’espace (et parce que cela peut donner l’impression qu’il n’y a pas assez de rangements).

11. Ne pas placer un meuble dos à l’entrée.

12. Raconter une histoire avec l’aménagement (par exemple placer un plateau de petit-déjeuner sur le lit).

13. Mettre des rideaux semi-transparents ou ne pas en mettre du tout pour la sensation d’espace et la vue sur l’extérieur.

14. Utiliser des bougies odorantes ou des potpourris dans une optique d’accueil.

15. Avoir des cookies ou un gâteau au chocolat qui cuisent dans le four pendant les visites afin de créer une atmosphère chaleureuse et domestique.

Attention…

Aucune formation d’État ne valide encore le home staging, ce qui peut laisser cours à quelques escroqueries. Il est donc important de rester prudent. A noter que de plus en plus d’agences immobilières travaillent désormais en partenariat avec des sociétés de home staging.