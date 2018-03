Au même titre que les murs, les tableaux ou le mobilier, l’habillage des fenêtres constitue l’un des points forts de la déco. Voilages, stores, panneaux japonais, doubles rideaux… Le choix est vaste !

Les surfaces vitrées constituent en moyenne un tiers des murs. C’est dire si leur décoration a un impact important sur le cachet d’une pièce ! Lin, velours, coton, chanvre, organza : à chaque matière son effet. Unis ou à motifs, au ras du sol ou courts, assortis aux fauteuils ou aux coussins, les décorations de fenêtre constituent un formidable terrain de jeux. Et pour peu que l’habillage soit réussi, toute la déco s’en trouve métamorphosée.

La diversité, c’est stylé !

Au fil du temps, de nombreuses variantes se sont développées à côté des traditionnels rideaux : panneaux japonais (panneaux de tissu sur rail qui se placent comme une cloison devant les fenêtres), stores (store bateau en bois, store à enrouleur en tissu, à impression numérique…), panneaux coulissants (couvrant partiellement ou totalement l’ouverture), stickers en trompe-l’œil… Mais aussi les films de protection pour se protéger du soleil, qui distillent une couleur très tendance. Ou encore, comble de l’originalité, le rideau constitué de feuilles de polypropylène qui se clippent les unes aux autres et se suspendent le long de la fenêtre à l'aide d'un filin et de crochets…

Isolation et discrétion

La mission première du rideau demeure de protéger des vues et de la lumière. Avant de poser votre choix, listez pour chaque pièce quelles sont les priorités. Votre cuisine est sans vis-à-vis ? Des voilages colorés seront parfaits ! Vous ne pouvez dormir que dans l’obscurité totale ? Des stores opaques s’imposent… Vous voulez renforcer l’isolation de vos fenêtres en hiver ? Une étoffe lourde et épaisse devrait vous y aider. Autre possibilité : placer un store pour garantir une bonne isolation et superposer un rideau pour l’aspect déco. Tout est envisageable au gré de votre imagination…

Comment habiller les fenêtres atypiques ?

Votre fenêtre est ronde, proche du plafond, plantée dans la toiture ? Pas de panique, il existe des solutions pour chaque cas de figure !

· Une fenêtre proche du plafond : il est peut-être impossible de placer une tringle, mais rien de vous empêche d’installer un rail de panneau japonais au plafond ou une tringle spéciale au plafond.

· Une fenêtre basse : optez pour des rideaux à ouverture centrale, à rayures ou à motifs verticaux. Le tout dans la même couleur que le mur, pour donner l’illusion d'ouvertures plus grandes.

· Une fenêtre de toit : les stores comme ceux de Velux sont parfaitement adaptés aux fenêtres de toit en se fixant directement sur le cadre de la fenêtre.

· Une fenêtre XXL, ronde, triangulaire : contactez un atelier de confection sur mesure pour faire réaliser des rideaux adaptés.

· Un chien-assis : les rideaux sur une tringle pivotante constituent la meilleure solution. Sinon, vous pouvez toujours acheter des stores bateau, vénitiens ou enrouleurs.

Quelques bonnes combinaisons

Le choix des rideaux arrive souvent en bout de chaîne lors d’une construction ou d’une rénovation : on les choisit après le mobilier, la couleur des murs et les accessoires déco. Leur style sera donc conditionné par celui de la pièce.

· Les stores japonais s’harmoniseront parfaitement à un intérieur contemporain et dépouillé.

· Un style Louis XVI exigera plutôt de lourdes tentures ou des motifs « médaillon » et des embrasses. Ultra chic, ces dernières relèvent élégamment vos rideaux en leur milieu.

· Les meubles design flirteront gaiment avec des stores colorés ou des motifs contemporains.

· Les habitats écolos et/ou vintage apprécieront quant à eux les rideaux de lin, de coton, ou les stores en bois.

· Tous les intérieurs apprécieront une couleur qui tranche avec les murs afin de mettre les fenêtres en valeur.