A moins d’une vingtaine d’heures de l’ouverture des portes du salon Batibouw, Brussels Expo n’est encore qu’un vaste chantier. Les murs et cloisons des stands sont certes debout, mais certains ne sont pas tout à fait peints. Ici, on cloue et scie encore. Là, on pose le revêtement ou les luminaires. Les plus avancés installent des plantes ou collent leur logo. Le tout sur fond d’engins de chantiers, d’échafaudage, d’échelles.

Et dire qu’à 15 heures, les couloirs doivent être débarrassés et balayés afin que Fisa, l’organisateur du salon, puisse dérouler ses 27 000 m² de tapis rouge et noir. "C’est toujours comme cela dans le bâtiment, sourit Bart Van Den Kieboom, CEO de la société Fisa. Le gros œuvre monte à une vitesse inimaginable alors que les finitions semblent se traîner."

(...)