1 Interview

"Les premiers bruits d’un tsunami financier se font entendre. Une nouvelle crise pourrait être plus destructrice que celle de 2008"

Georges Ugeux craint une nouvelle crise financière avant 2020, beaucoup plus destructrice encore que celle de 2008. L’ancien vice-président de la Bourse de New York critique l’action des banques centrales. Et en appelle à une prise de conscience ...