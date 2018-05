L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a reculé de 0,54% à 3.764,22 points.

La plupart des Bourses européennes ont cédé du terrain après la décision américaine de taxer les importations européennes, canadiennes et mexicaines d'acier et d'aluminium, une annonce qui a effacé les effets positifs d'une reprise des discussions en Italie pour former un gouvernement Le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont relancé jeudi leur tentative de former un gouvernement, rassurant quelque peu les marchés qui craignaient que le blocage politique ne débouche sur la tenue d'un nouveau scrutin susceptible de renforcer les partis eurosceptiques.

Mais l'annonce de l'application dès vendredi des mesures protectionnistes américaines a remis les tensions commerciales au premier plan. L'UE doit annoncer des "contre-mesures" dans les prochains heures.

Wall Street restait toutefois sur ses gardes à la mi-séance, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdant 0,82% à 24.465,46 points et l'indice élargi S&P 500 0,34% à 2.714,73 points. Le Nasdaq parvenait à grapiller 0,14% à 7.473,11 points.

"Si le marché pensait vraiment que les Etats-Unis entrent dans une guerre commerciale frontale avec non seulement l'Union européenne, mais aussi le Canada et le Mexique, ses deux principaux partenaires commerciaux, les indices chuteraient beaucoup plus", a estimé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"Les investisseurs ont pris l'habitude de volte-face de la part de l'administration Trump et considèrent sans doute les dernières décisions comme une nouvelle tactique dans un processus de négociations encore en cours", a-t-il relevé.

L'Eurostoxx 50 a perdu 1%.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a lâché 1,40% à 12.604,89 points.

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a cédé 0,53% à 5.398,40 points.

L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre (+0,02% à 7.691,38 points).

A Milan, l'indice FTSE mib a cédé 0,06% à 21.784 points, tandis que le spread était descendu dans l'après-midi à 238 points.

La Bourse de Madrid a cédé 1,05% à 9.465,50 points, sur fond d'incertitude politique en plein débat sur une motion de censure visant à renverser le gouvernement de Mariano Rajoy.

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,85% à 552,85 points.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,46% à 5.468,67 points.

L'indice SMI de la Bourse suisse a chuté de 1,42% à 8.456,95 points.