Suite à la 6e réforme de l'Etat, à partir du 1er janvier 2019 (2020 pour Bruxelles), c’est le domicile de votre enfant qui déterminera la région qui paiera ses allocations familiales. Chaque région mettra, en effet, en place un nouveau système.

Transfert de compétence

Le 1er janvier 2019, la Wallonie (https://www.aviq.be/) (*) assurera la pleine et entière gestion des allocations familiales. C’est un des plus gros transferts de compétences de l’histoire de la Belgique. La réforme n’est pas destinée à faire des économies. Cette nouvelle compétence de la Wallonie pèse près de 2,25 Milliards d’euros, soit près de 15% de l’ensemble du budget wallon. Le nouveau modèle entend prendre en considération les réalités des familles actuelles et renforce le rôle de soutien aux familles et à la parentalité. Il est plus simple, plus transparent et plus lisible.

(*)L’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, est la nouvelle administration wallonne qui, depuis le 1er janvier 2016, est responsable des politiques majeures en matière de Bien-être et Santé, Handicap et de Famille. A travers ces trois politiques, l’objectif de l’AViQ vise le soutien à une vie de qualité pour tous les wallons et wallonnes, à chaque étape de la vie.

Egalité du montant de base et soutien aux familles

A l’heure actuelle, tous les belges sont logés à la même enseigne, avec une progressivité des montants selon la place de l’enfant dans le ménage : 95,80 euros pour le premier enfant, +177,27 euros pour le deuxième, et +264,67 euros à partir du 3ème. Le principal changement est l'égalité du montant de base entre chaque enfant, quel que soit son rang dans la famille. Ainsi, chaque enfant né à partir du 1er janvier 2020 aura droit, en Wallonie, à un montant de base fixe mensuel de 155 euros jusqu’à 18 ans, 165 euros entre 18 et 24 ans.

Nouveau soutien aux familles, des suppléments sociaux sont associés à deux plafonds de revenus :

- 55 euros en dessous de l’actuel plafond qui se situe un peu au-dessus de 30.984 euros brut imposable par ménage ;

- 25 euros entre ce plafond et 50.000 euros brut annuels ;

À ces suppléments peuvent s’adjoindre d’autres suppléments :

- Pour famille nombreuse : 35 euros par enfant en-dessous du 1er plafond et 20 euros en dessous du 2ème plafond ;

- Pour famille monoparentale : 20 euros par enfant en dessous du 1er plafond et 10 euros en dessous du 2ème

- En cas de situation d’invalidité d’un parent : 10 euros pour autant que les revenus se situent en dessous du 1er plafond de revenus.

Par ailleurs, certaines situations liées à l’enfant ont également été prises en compte car elles engendrent un surcoût pour sa famille : le fait d’être orphelin ou de n’être reconnu que par un seul parent, les enfants atteints d’une affection et les enfants placés.

Prime de naissance et de rentrée scolaire

Au-delà des allocations familiales perçues mensuellement, le futur modèle wallon prévoit deux types de primes liées à des événements plus ponctuels :

- Une prime de naissance ou d’adoption fixée à un montant unique, non dépendant du rang de l’enfant, de 1100 euros ;

- Des primes octroyées à l’occasion de la rentrée scolaire variant entre 20 et 80 euros selon l’âge de l’enfant.

Et FAMIFED, en tant que caisse publique d’allocations familiales ?

La caisse publique d'allocations familiales continuera à exister dans les différentes régions, mais sous un nom différent :

- FONS, Flandre (Link : www.fons.vlaanderen)

- FAMIWAL, Wallonie (Link : www.famiwal.be)

- Famiris, Bruxelles (Link : www.famiris.brussels), à partir du 1er janvier 2020

- Ministère de la Communauté germanophone - département Familles est Affaires sociales (Link : www.ostbelgienlive.be)

En pratique

Plus qu’un bouleversement, il s’agit plutôt d’une évolution en douceur puisque le nouveau modèle ne concernera que les enfants nés à partir du 1er janvier 2020. Les enfants nés avant cette date resteront dans l’actuel modèle jusqu’à extinction de leur droit aux allocations familiales. Les deux modèles sont donc appelés à fonctionner en parallèle jusqu’en 2044.

Si les caisses se régionalisent, les visages restent familiers. Votre caisse d’allocations familiales demeure votre premier interlocuteur. Vos personnes de contact restent donc à votre disposition. En pratique, vous n'avez rien à faire. Votre dossier d'allocations familiales sera transféré d'office et il n'y aura pas d'interruption dans vos paiements.

Pour télécharger la brochure explicative : https://www.aviq.be/fichiers/Triptyque-nouveau-modele-allocations-familiales-wallonie.pdf

Appel gratuit Familles : 0800 94434