A partir de 2019, la Wallonie devient gestionnaire des allocations familiales sur son territoire. Qu’est-ce que cela change pour vous ? Tout dépend de la date de naissance de votre enfant.

En Belgique, chaque année, des allocations familiales sont versées à plus de 2 millions et demi d’enfants. A partir du 1er janvier 2019, la Wallonie reprend la compétence et devient gestionnaire des allocations familiales sur son territoire. Dans le prolongement de ce transfert, de nouveaux montants seront d’application au 1er janvier 2020 pour les enfants nés à partir de cette date.

Les raisons de la réforme

Deux raisons expliquent ce chamboulement de la législation

- Cette compétence, qui était fédérale, est définitivement transférée aux régions, suite à la 6ème réforme de l’Etat ;

- Le rang entre les enfants est supprimé.

Le système d’allocations familiales avait été pensé, jusqu’ici, pour encourager fortement la démographie, et donc favorisait largement les familles nombreuses, avec des allocations fortement majorées pour le troisième enfant par rapport au deuxième, lui-même plus rémunérateur que le premier.

Les familles actuelles sont plus diversifiées qu’avant. On compte par exemple davantage de familles monoparentales ou de familles recomposées. Face à cette complexité, la Wallonie simplifie le calcul des allocations familiales. Dorénavant, un enfant wallon est égal à un autre enfant wallon. Et le montant des allocations reste fixe pour chaque enfant supplémentaire qui naîtra dans la famille.

Pour les enfants déjà nés, pas question de changer de régime. Aucune famille ne perdra d'argent avec le nouveau système. Voici présenté le régime actuel (hors majorations) :

Vous recevez

Allocations familiales ordinaires pour salarié ou indépendant

1er enfant 95,80 €/mois

2e enfant +177,27 €/mois

3e et suivants +264,67 €/mois

A ces montants, s’ajoutent des suppléments d’âge à 6, 12 et 18 ans variables en fonction des revenus de la famille.

Qu’est-ce que cela change pour vous ?

Tout dépend donc de la date de naissance de votre enfant.

- Si votre enfant est né avant 2020, rien ne change! Le calcul des allocations familiales se fera de la même manière qu’actuellement ;

- Si votre enfant nait à partir du 1er janvier 2020, le calcul des allocations se fera d’après le nouveau modèle.

Pour chaque enfant né à partir du 1er janvier 2020, les familles recevront un montant de base identique.

- De 0 à 17 ans, ce montant sera de 155 €/mois par enfant ;

- de 18 à 24 ans, il sera de 165 €/mois, et ce, jusqu’au premier emploi de l’enfant.

© AViQ

Plusieurs mesures déjà en vigueur

Dès le 1er janvier 2019, trois 3 nouveautés seront d’application :

- la situation socioprofessionnelle (être salarié, au chômage, en invalidité…) ne déterminera plus le droit à un supplément social ; seuls les revenus annuels imposables du ménage seront pris en compte ;

- L’enfant qui perdrait malheureusement un de ses parents en 2019 continuera à bénéficier de l’allocation d’orphelin indépendamment de la (re)mise en ménage ou (re)mariage du parent encore en vie ;

- Le jeune qui aura 18 ans en 2019 continuera à recevoir automatiquement ses allocations familiales jusqu’à 21 ans sauf s’il travaille ou perçoit des allocations de chômage.

A partir de janvier 2020, les nouveaux montants seront appliqués, tant pour les taux de base que pour les suppléments, et ce uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020. Les enfants nés avant cette date restent dans l’ancien système et continuent à recevoir les montants d’allocations familiales et de suppléments tels qu’ils existent aujourd’hui.

Nouveaux montants à partir du 1er janvier 2020 :

Les ménages à faibles revenus (brut imposable < € 30.984/an) auront droit à un supplément mensuel de :

© AViQ

Les ménages ayant un revenu brut imposable compris entre € 30.984/an et € 50.000/an auront droit à un supplément mensuel de :

© AViQ

Enfants orphelins et suppléments pour enfants atteints d'une affection/handicap :

© AViQ

Vous avez encore des questions ?

N’hésitez pas à prendre contact avec votre caisse d’allocations familiales ou à consulter le site web AViQ.be : https://www.aviq.be/