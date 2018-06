Un pas après l’autre, on y vient, à cette Europe des Télécoms uniformisée, aux tarifs homogènes. Le premier pas (de géant) remonte à juin 2017 : l’UE contraignait, alors, tous les opérateurs des pays membres à faire sauter les frais de roaming. Fini de passer en mode avion une fois la frontière franchie : depuis un an, surfer en 4G depuis Paris, Saint-Tropez, Rome, Lisbonne ou Rhodes équivaut à surfer, avec votre abonnement ou carte prépayée belge, comme si vous étiez à Bruxelles, Anvers, Liège ou Tournai. Même topo pour vos appels et SMS.

