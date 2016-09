Après le lait, la crainte d’une crise du sucre

Conjoncture

L’industrie belge de la transformation du sucre espère que la levée des quotas européens de production de betteraves sucrières, 2017, entraînera une baisse du prix du sucre. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par l’Observatoire des prix du SPF Economie et publiée ce mercredi. Cette diminution potentielle devrait cependant léser, en période excédentaire, les producteurs, dont la rentabilité dépend du prix payé pour leurs betteraves.

L’étude relève que le sucre est un produit dont les Européens sont de très gros consommateurs : 37,7 kilos par personne et par an, contre 24,5 au niveau mondial. La Belgique produit 4,4 % du sucre européen, principalement en Wallonie (avec 68 % des cultures de betteraves sucrières).

Il reste, dans notre pays, deux producteurs de sucre : la raffinerie de Tirlemont et Iscal Sugar. Cette activité est très rentable, souligne l’étude. Ces deux entreprises affichaient, en 2014, un chiffre d’affaires cumulé de plus de 680 millions d’euros. Pour les producteurs, par contre, la situation est moins rose. Si leurs recettes totales leur permettent de couvrir leurs coûts, la rémunération pour le travail propre (près d’un quart des coûts) les met dans le rouge certaines années, note l’Observatoire des prix.

En 1968, l’Europe a établi des quotas pour la production de sucre. Elle garantit un prix minimum aux agriculteurs et aux industriels et elle limite les exportations. Le 1er octobre 2017, ces mesures seront levées. Avec la libéralisation du marché, les prix, déjà à la baisse (- 45 % entre janvier 2015 et janvier 2010), pourraient encore diminuer. L’industrie belge de la transformation le souhaite car, au plan mondial, le sucre européen est cher.

Willy Borsus est inquiet

Avec la suppression des quotas, faut-il s’attendre à une crise du sucre, à l’image de la crise du lait que l’on connaît actuellement ? "Je regrette la disparition des quotas, qui donnaient un cadre positif aux producteurs et j’ai de grosses craintes qu’avec le sucre, on vive la même horreur qu’avec le lait, déclare Willy Borsus, le ministre fédéral de l’Agriculture (MR). Je lance un appel pour que l’Europe trouve un accord équilibré qui permette d’assurer un revenu correct aux producteurs. Et je souhaite que l’on mette en place un monitoring extrêmement serré de la production sucrière pour les prochaines saisons", ajoute le ministre.