Une "super" mission économique: la Belgique met le paquet pour séduire le Maroc

Avec plus de 450 participants, la Belgique entame, à Casablanca, la plus grande mission économique organisée à ce jour.Emmenée par la princesse Astrid, la mission fera aussi étape à Rabat et Tanger.Les relations économiques entre la Belgique et le Maroc restent étrangement modestes.