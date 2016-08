Bras de fer sur le prix du lait en France

Conjoncture

La tension est montée d’un cran, ce lundi, dans le conflit qui oppose les producteurs laitiers tricolores à l’industriel Lactalis. Les deux parties, en discussion depuis plusieurs semaines, devaient parvenir à un accord vendredi dernier sur le prix du lait payé par le géant de l’agroalimentaire aux éleveurs. Mais les négociations ont capoté. En réaction, les grands syndicats agricoles, réunis lundi en milieu de journée, ont décidé d’augmenter la pression sur le groupe. Des manifestations et des « circulations de tracteurs » devant les usines du groupe étaient organisées, ainsi que des opérations de « stickage » dans les supermarchés, consistant à poser des autocollants sur les produits du groupe (Lactel, Président…)

Le groupe laitier avait proposé une augmentation de 15 euros la tonne de lait à compter du 1er septembre, soit environ 271 euros. Une augmentation perçue comme dérisoire par les agriculteurs, qui estiment leur coût de production à au moins 300 euros la tonne. « Pour ramener de la rentabilité, il faudrait 340 [euros la tonne] », a expliqué Pascal Clément, président de la section laitière de la Fédération Régionale des Syndicats Agricoles du Grand Ouest. Sous la pression, Lactalis a fini par accepter une reprise des négociations, qui redémarreront ce mardi à Laval, à la préfecture de Mayenne.

Leader mondial du lait, le groupe emploie 75 000 personnes dans 43 pays, répartis sur 229 sites industriels. En France, ils sont 15 000 à être employés par le groupe. Un producteur de lait sur cinq, dans l’hexagone, travaille pour Lactalis. Les syndicats agricoles reprochent au groupe des pratiques « d’exploitation moyenâgeuses », profitant de sa position dominante sur le marché. Les éleveurs ont reçu le soutien du Ministre de l’Agriculture, Stephane Le Foll, pour qui « la première laiterie mondiale et européenne ne peut pas payer le prix du lait en France plus bas que toutes les autres laiteries. » Au-delà du cas de Lactalis, les éleveurs souffrent d’un prix du lait au plus bas, plombé par la fin des quotas européens, la baisse des importations chinoises, et la prolongation de l’embargo sur les exportations vers la Russie. Ce mardi, Stephane Le Foll présentera un plan de « régulation de la production laitière française », voué à soutenir les éleveurs.