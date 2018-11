"On ne va pas faire de la pub dans le Sun ." En pleine discussion sur le Brexit, la secrétaire d’État Cécile Jodogne veut "aller droit au but" et cibler exactement les entreprises qu’elle désire attirer à Bruxelles au cours d'une campagne médiatique en terres britanniques. "Les Anglais sont très pragmatiques et ils aiment ce type de messages."