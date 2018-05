Ce classement compare l'évolution des prix et des salaires dans 77 villes du monde. UBS se base sur le salaire moyen de quinze professions représentant la population active.

Los Angeles arrive en tête pour le niveau des salaires, devançant Zurich et Miami. Les trois mauvais élèves sont Jakarta, Le Caire et Lagos. Classée 19ème en 2015, Bruxelles a enregistré la plus grosse chute parmi les villes d'Europe de l'ouest. La capitale de l'Europe recule désormais à la 41ème place. En trois ans, le pouvoir d'achat a fortement chuté en capitale belge.

Précisons que Bruxelles siège à la 18e place pour ce qui concerne le niveau des prix et à la 28e place pour la question du revenu.

Enfin, Bruxelles est une destination onéreuse pour les expatriés. Les frais de scolarité et les cours de langues sont chers.