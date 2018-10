"Combien de temps travaillez-vous pour 67 cents ? Un coiffeur, pas plus de quatre minutes. Un producteur de cacao en Afrique de l’Ouest, toute une journée." C’est avec cette question, interpellante, que Fairtrade Belgium lance sa nouvelle campagne à l’occasion de la Semaine du commerce équitable qui se tiendra, à travers 150 activités dans tout le pays, du 3 au 13 octobre.

Chute des prix mondiaux

"La majorité des producteurs continue à vivre dans une extrême pauvreté, souligne Fairtrade. Malgré les efforts consentis par l’industrie et les autres acteurs du secteur pour rendre le cacao plus durable, les avancées en termes de productivité ont été plus qu’annulées par les chutes des prix mondiaux, limitant les revenus des planteurs."

L’urgence est particulièrement forte en Côte d’Ivoire et au Ghana, eux qui produisent plus de 60 % du cacao disponible sur le marché mondial. En Côte d’Ivoire, l’or brun représente 10 % du produit intérieur brut. "La majorité des planteurs y vivent avec moins de 67 cents par jour", insiste Fairtrade, 67 centimes d’euro correspondant à la limite de l’extrême pauvreté définie par la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire. Un contexte qui favorise l’apparition des problèmes endémiques que sont le travail des enfants et la déforestation. "Selon une étude référence de l’université américaine de Tulane, 2,2 millions d’enfants sont recensés sur les plantations de cacao dans ces deux pays, dont 250 000 travaillent dans les pires formes de travail, précise Charles Snoeck, porte-parole de Fairtrade Belgium. En outre, la Côte d’Ivoire a perdu entre 80 et 85 % de sa couverture forestière entre 1990 et 2015, dont 30 % liés à la culture de cacao, selon l’organisation Mighty Earth. Et la tendance est similaire pour le Ghana."

Un revenu vital, l’affaire de tous

Certes, les producteurs certifiés fairtrade peuvent compter sur un prix minimum juste, peu importe les prix du marché, et sur une prime qu’ils peuvent investir dans leur production ou communauté, mais il reste un os : l’offre de cacao certifié fairtrade dépasse la demande. Les producteurs vendent en moyenne moins de 50 % de leur production à des conditions fairtrade, car la demande ne suit pas, et le reste est vendu au prix du marché… Il s’agit donc de booster cette demande. En Belgique, la part de marché du chocolat fairtrade est inférieure à 1 %. Et il s’agit de revoir le prix minimum à la hausse, lequel devrait être annoncé dans les prochains mois.

Et Fairtrade Belgium de plaider, avec les autres acteurs du secteur pendant cette Semaine du commerce équitable, pour que tous les producteurs du Sud obtiennent un revenu vital. De quoi permettre à une famille de satisfaire ses besoins de base : nourriture, logement décent, scolarité pour les enfants, soins de santé, transport et petite épargne. "Selon nos études, une famille typique de producteurs en Côte d’Ivoire devrait gagner 6 133 dollars par an. On est loin du compte…", déclare Charles Snoeck. Garantir un revenu vital est l’affaire de tous, marques, entreprises, grande distribution, pouvoirs publics, consommateurs, tout le monde doit s’y mettre. Et Fairtrade Belgium de conclure : "La question est de savoir si nous sommes prêts à en payer le prix."





Une Belgique équitable ?

Pour devenir un pays équitable d’ici 2020 , selon le défi lancé voici deux ans, la Belgique doit remplir certains critères. Où en est-on ?

90 % des Belges ont entendu parler du commerce équitable en 2017, selon le Baromètre du commerce équitable 2018 réalisé pour le Trade for Development Centre. On devrait atteindre 95 % en 2020. Chaque Belge a acheté en moyenne pour 14,77 € de produits équitables en 2017, pour 15 € à atteindre en 2020. Toutes les grandes chaînes de supermarchés offrent des produits équitables : l’objectif est atteint. De leur côté, il faudrait que communes, provinces, parlements et ministères fassent encore un petit effort. Enfin, le commerce équitable devrait être mentionné au moins 600 fois par an dans la presse. Il l’est déjà 887 fois !

Trois questions à Wangeci Gitata, responsable marques et marchés pour Fairtrade Africa

1. Qu’apporte concrètement le commerce équitable au petit producteur de cacao d’Afrique de l’Ouest ?

Fairtrade amène les producteurs à s’organiser mieux dans des coopératives, qui sont axées sur l’inclusion, la transparence et le processus démocratique. C’est là que Fairtrade fait la différence. Par exemple, nous veillons à y intégrer les femmes et les jeunes. Cela permet notamment de discuter du fait que les femmes n’ont pas accès à la propriété des terrains ou au revenu de leur travail. Et de stimuler des changements… En outre, le prix minimum garanti a plus que jamais servi de filet de sécurité quand le prix du cacao sur le marché mondial a connu une chute historique. Quant à la prime fairtrade, elle permet de préfinancer la récolte de cacao, investir dans l’infrastructure, payer des experts extérieurs qui viennent les aider à améliorer leur pratiques agricoles ou de s’adapter aux dérèglements climatiques, etc.

2. Sur le terrain, quels sont les plus grands freins au développement du commerce équitable ?

Un de nos défis : les demandes de certifications “fairtrade” affluent. Nous avons actuellement 98 demandes en attente pour la seule Côte d’Ivoire. Nous y avons déjà 198 coopératives certifiées fairtrade, dont plus de 100 nous ont rejoints au cours des 18 derniers mois. Ce qui prouve que le modèle est attrayant. Et ce qui implique qu’à l’autre bout de la chaîne, les ventes de produits équitables augmentent.

3. Vous allez lancer du commerce équitable Sud-Sud au Kenya et en Afrique du Sud. Est-ce l’avenir ?

Le fairtrade a débuté avec l’exportation de produits du Sud vers le Nord. Des produits caractérisés par une grande volatilité des prix sur les marchés mondiaux. Mais le commerce mondial a beaucoup évolué depuis nos débuts il y a 25 ans. Avec, notamment, la croissance des Bric’s, la montée en puissance des “lions d’Afrique”, avec l’implantation de Carrefour en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Kenya, il y a des opportunités à saisir pour nos producteurs !