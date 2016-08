Comment l’administration wallonne mine la vie des agriculteurs

Conjoncture

"Nous devons absolument faire bouger cette administration qui est devenue un Etat dans l’Etat. Ces fonctionnaires sont irresponsables et inattaquables. En cette année exceptionnelle où tout est mauvais pour les agriculteurs (météo, rendements, prix sur les marchés mondiaux), il est crucial que nous puissions percevoir nos primes en temps et en heure. Puisque ce n’est pas le cas, les conséquences sont dramatiques. Le fonds de roulement de certains agriculteurs est négatif. Ils doivent demander des reports de crédit auprès de leur banque et, d’ici la fin de l’année, il y aura des cessions d’activité. Ça suffit !"

C’est avec virulence que des agriculteurs wallons excédés (qui souhaitent garder l’anonymat) nous expliquent les multiples problèmes qu’ils rencontrent avec l’administration du Département de l’agriculture, particulièrement depuis 2015. Et ils l’affirment : "En Flandre, l’administration est beaucoup plus efficace."

1. De gros retards dans le paiement des primes. Les primes européennes de la PAC (Politique agricole commune) doivent être payées chaque année pour le 30 juin, même s’il était de tradition de faire des versements anticipés à l’automne. Pour les autres primes (au bio, mesures agri-environnementales, aides à l’installation, à l’investissement), il n’y a pas de délai. "Cette année, avec la réforme de la PAC, il y a eu de sérieux retards dans le traitement des dossiers. En février, un haut fonctionnaire a avoué qu’il y avait des milliers de dossiers en souffrance" , nous explique-t-on. Il s’agit là de cas isolés mais certains agriculteurs attendent depuis 2007 le paiement d’une prime agri-environnementale. "Et quand on reçoit des versements, on ne sait pas à quoi ils correspondent. Ce n’est pas l’idéal quand il faut remplir sa déclaration d’impôts."

2. Des réglementations trop complexes. [...]

(...)