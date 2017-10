1

Les Etats membres trouvent un accord dans la douleur sur les travailleurs détachés

Les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales de l'Union européenne ont trouvé un accord sur la réforme de la directive du travail détaché, lundi soir, à Luxembourg.

Mais quatre pays - la Hongrie, la Pologne, la Lettonie et la Lituanie - ont refusé de s'y associer. La France, qui avait fait une priorité de la conclusion d'un accord sur ce sujet, a dû lâcher du lest.