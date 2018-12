Près de 6 000 bouteilles issues de cinq domaines viticoles russes ont été importées en Belgique ces derniers jours.

Il s’agit des premières importations de vin en provenance de Russie en Belgique et sur le territoire de l’Union européenne, a indiqué le patron de la compagnie de distribution de vin Star2Taste, Dimitri Bonte, à l’origine du projet, lors d’une conférence de presse en présence notamment de l’ambassadeur de Russie en Belgique. Les vins sont issus de cinq domaines situés dans la région de la mer Noire. Plus concrètement, à Anapa, Krasnodar et Novorossiisk, dans le sud-ouest de la Russie. "Les 6 000 premières bouteilles sont arrivées en Belgique. Il s’agit des premières importations de vins russes en Belgique et nous espérons qu’ils susciteront l’intérêt des spécialistes", a expliqué M. Bonte.

À titre de comparaison (voir notre infographie), le premier pays importateur de vin en Belgique est la France avec 133,9 millions de litres en 2017. Elle est suivie de l’Espagne avec 46,7 millions de litres, de l’Allemagne avec (32,3 millions) et de l’Italie (21,6 millions), selon les chiffres de l’Agence pour le commerce extérieur.