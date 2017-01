Davos aura des airs de Pékin pour le roi Philippe. Il aura ce mardi un entretien bilatéral avec le président chinois Xi Jinping. C’est la première fois que M. Xi vient au Forum économique mondial et c’est lui qui a demandé à rencontrer Philippe. Les deux chefs d’Etat entretiennent de bons contacts après la visite d’Etat du Président chinois en Belgique en 2014, et celle du Roi en Chine en juin 2015.

Il rencontrera aussi à Davos les deux plus grandes fortunes de Chine. Mardi, le numéro un, Wang Jianlin, président de Wanda, avec qui la Reine et lui avaient dîné lors de la visite d’Etat en 2015. Ce groupe de divertissement, partenaire du metteur en scène belge Franco Dragone, cherche depuis un an et demi à établir un hôtel à Bruxelles. Le projet est encore flou, mais il en sera sans doute question ce mardi.

La deuxième fortune de Chine, c’est Jack Ma, patron d’Alibaba, une plateforme de vente en ligne. M. Ma a invité le couple royal belge à se joindre à un dîner qu’il offre mercredi. Philippe et lui s’apprécient. Ils se sont vus, déjà à Davos, en janvier 2015 et 2016 ; ils avaient déjeuné ensemble à Pékin lors de la visite d’Etat ; et le Roi avait invité Jack Ma à Laeken en mai 2016.

Rencontre avec le maire de Londres

Toujours en forme de prolongement de la visite d’Etat en Chine en 2015, le Souverain s’entretiendra avec Sun Yafang, la présidente du groupe de télécoms Huawei, dont il avait visité le siège à Shenzhen.

Dans un registre moins économique, il aura une rencontre bilatérale, mercredi, avec l’acteur américain Matt Damon, à propos de son association, "Water.org", qui milite pour l’accès à l’eau potable dans les pays pauvres.

Le Roi est à Davos de mardi à jeudi. Son programme est dense. Parmi d’autres, il s’entretiendra aussi avec le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, au sujet du Brexit ; avec Staffan de Mistura, l’envoyé spécial de l’Onu pour la Syrie ; ou encore, la Reine (qui est "défenseur des Objectifs du développement durable") et lui auront une réunion avec le nouveau secrétaire général de l’Onu, António Guterres.