La Belgique aurait tout intérêt à mener une politique plus volontariste en matière d’investissements publics. Car la croissance de l’économie belge s’en trouverait renforcée. C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par le Bureau fédéral du plan, dévoilée vendredi.

Que révèle cette étude ? Le Bureau du plan a analysé l’impact d’un accroissement structurel de l’investissement public belge qui passerait de 2,4 à 2,9 % du PIB, ce qui représenterait cette année deux milliards d’euros. "La croissance économique du PIB est visible dès la première année (+0,24 %) grâce à l’augmentation de la demande de biens et services, mais surtout notable à long terme. Après 20 ans, la croissance additionnelle atteint 2,77 %", a calculé le Bureau du plan. Un impact à long terme qui s’explique principalement par la croissance de la productivité dans le secteur privé, mais aussi par la croissance des heures travaillées.

Notre pays a du retard

Une telle politique plus intensive de dépenses publiques ne devrait pas poser trop de problèmes à long terme sur le front de l’inflation grâce à l’effet amortisseur de l’augmentation de la productivité.

Enfin, selon le mode de financement de cette politique, l’impact serait variable : + 1,69 % après 20 ans via une hausse de l’impôt sur les revenus du travail, + 1,89 % via une hausse des revenus sur le capital, + 2,43 % via une réduction des autres dépenses publiques et enfin + 2,69 % via un relèvement de la taxe sur la consommation. "Dans ce dernier scénario, la consommation des ménages progresse moins mais l’investissement des entreprises augmente le plus", explique encore le Bureau qui exclut, vu la hauteur de notre dette publique, un financement par emprunt public.

La Belgique est régulièrement pointée du doigt par la Commission européenne ou le Fonds monétaire international pour la faiblesse de ses investissements des autorités publiques : le taux a ainsi diminué de moitié en l’espace d’un peu plus de quatre décennies, passant de 5 % du PIB en moyenne dans les années 70 à 2,4 % en 2015. Une étude qui sera probablement très lue au sein du gouvernement Michel…