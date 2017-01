On l’attendait au tournant, ce premier des trois centres commerciaux annoncés dans le nord de la capitale. D’autant que Docks Bruxsel est aussi le plus petit (44 000 m² de commerces et d’Horeca, 10 000 m² de loisirs) et que sa localisation est la moins emblématique - le long du canal et du pont Van Praet -, quand bien même est-il très correctement desservi (tram, bus, voiture, bateau…). A l’ouverture, le 20 octobre dernier, les échos étaient mirifiques : 200 000 visiteurs en 4 jours, du jamais-vu ! En novembre, ils étaient catastrophiques : quasi vide ! Ce samedi 28 janvier, Docks Bruxsel vivra son 100e jour. L’occasion de faire le point.

1 - L’avis du promoteur. Equilis (groupe Mestdagh) qui a développé ce tout jeune shopping garde le cap et n’en démord pas : "On est très satisfait, assure Olivier Weets. Oui, il y a plus de monde le samedi qu’en semaine, mais c’est normal. On est largement au-delà de nos estimations. On escomptait une fréquentation de 5 à 6 millions de visiteurs la première année et on l’aura. Oui, on est serein." Des statistiques de fréquentation, Equilis en donne souvent et aisément : 30 000 visiteurs le jour de l’ouverture; 200 000 les 4 premiers jours; 700 000 les deux premières semaines; 1,5 million fin décembre; 1,9 million prévu fin janvier. D’autant que Docks n’a pas encore sorti toutes ses cartes. Le pôle Horeca commence seulement à s’ouvrir. Hier soir, c’était au tour de la brasserie italienne "Il Capriani", dans le plus volumineux des bâtiments préservés de cet ancien site industriel.

2 - L’avis des commerçants. Problèmes d’accessibilité, parking jugé trop cher, fréquentation "faiblarde" la semaine : les premières semaines de Docks auront été compliquées pour pas mal de commerçants. Mais d’après un rapide coup de sonde ce jeudi, l’avis est quasi unanime : le rythme de croisière est peu à peu en train de s’installer le long du canal. Il faut dire que les soldes sont passés par là. "C’est encore nouveau et on sent que les gens n’ont pas vraiment l’habitude de venir ici , explique Anne Schmitz, responsable du magasin de jouets Fox. Cela prend du temps avant de fidéliser une clientèle. Le mall paraît parfois vide en semaine. En fait, c’est très irrégulier. Mais notre chiffre d’affaires est plus que correct." Cette responsable d’une grande enseigne de textile peste, elle, sur les problèmes d’accessibilité. "La semaine est encore trop calme, mais nos chiffres ne sont pas catastrophiques et on sent que petit à petit la mayonnaise prend." Une mayonnaise qui a pris directement du côté du champion du textile à bas prix français, Kiabi, installé pour la première fois dans notre pays. "Bruxelles a eu les meilleurs résultats de vente mondiaux de Kiabi (500 magasins en Europe et au Moyen-Orient) durant plusieurs jours , assure le responsable Tommy Oger. On a juste encore un peu de mal à fidéliser la clientèle flamande." Un étage plus bas, chez Terre bleue, la langue de Vondel est par contre très fréquemment entendue. "Nos clients flamands se plaignent du manque de connaissance du néerlandais par la plupart des vendeurs du shopping" , explique une vendeuse, selon laquelle il faut "au moins deux saisons" avant de pouvoir juger l’attrait d’un shopping. "Certains de nos clients avaient aussi peur du quartier." Quant à Nespresso, qui met fin ce samedi à son magasin éphémère, il juge avoir souffert d’ "un manque de visibilité" vu que les restaurants qui auraient dû l’entourer ne sont toujours pas ouverts. D’après certaines rumeurs, deux enseignes, dont l’une de bijoux, pourraient déjà quitter Docks dans les prochaines semaines.

3 - L’avis des professionnels de l’immobilier.

