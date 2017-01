Selon une étude commandée par Febeliec, la fédération des gros consommateurs d’énergie, le coût de l’électricité va doubler d’ici 2030. EnergyVille, le bureau qui a réalisé l’étude, attribue cette augmentation à la sortie du nucléaire prévue en 2025. Pour compenser cette perte, EnergyVille estime qu’il va falloir tripler les capacités de production renouvelable.

Précisons que la facture des consommateurs ne doublera pas d’ici 2030. L’étude chiffre le coût de production de l’électricité à charge des producteurs comme Electrabel ou EDF Luminus.

Si la Belgique sort du nucléaire en 2025 comme la loi le prévoit, les producteurs dépenseront 4,38 milliards d’euros supplémentaires pour couvrir les besoins de la population à l’horizon 2030. En revanche, si Doel 4 et Tihange 3 sont prolongés, le surcoût sera de 3,68 milliards d’euros en 2030.

Avec quel impact sur la facture du consommateur ? "Il faudra voir si les producteurs pourront répercuter le surcoût de production dans la facture du consommateur", explique Peter Claes, directeur de Febeliec.

Quoi qu’il arrive, la facture ne doublera pas. Aujourd’hui, un ménage paie son électricité environ 200 euros par MWh en comptabilisant les taxes, les frais de transport et de distribution ainsi que les diverses charges.

Si la hausse du coût supporté par les producteurs d’électricité est répercutée intégralement dans la facture du consommateur, on passera d’un prix 200 à 254 euros par MWh, une hausse de 25 %. Ou de 200 à 246 euros par MWh si Doel 4 et Tihange 3 sont prolongés. Pour une consommation moyenne, on passerait donc d’une facture annuelle d’environ 700 à 875 euros.

La gestion pas prise en compte

EnergyVille estime qu’il faudra tripler les capacités renouvelables en raison de leur intermittence. "Une éolienne produit à 30 % de sa capacité, contre 10 % pour le photovoltaïque." Il faudra donc 25 GW de capacités en 2030 au lieu de 19 GW actuellement pour couvrir nos besoins alors que la consommation d’électricité restera stable.

Précisons que l’étude n’a pas pris en compte certaines évolutions qui pourraient réduire les capacités de production nécessaires. La gestion de la demande, qui permet de faire coïncider la production renouvelable et la consommation, n’est ainsi pas prise en compte pour l’industrie et les ménages.