En un an, le matériel électrique et informatique contrefait saisi par le SPF Finances a quadruplé, indique mardi le Service public fédéral dans son rapport annuel 2016. En 2016, l'Administration générale des Douanes et Accises a été sollicitée dans le cadre du plan gouvernemental anti-terrorisme afin de renforcer la surveillance dans le port d'Anvers, à la gare de Bruxelles-Midi et dans les aéroports de Zaventem, Bierset (Liège), Charleroi (Gosselies), Deurne et Ostende, souligne le SPF Finances.

Ce renforcement a notamment permis d'améliorer la lutte contre la contrefaçon. Ainsi, en 2016, ce sont quatre fois plus de matériels électroniques/informatiques qui ont été saisis par rapport à 2015 (125.641 pièces en 2016 contre 30.152 en 2015). Les saisies de contrefaçon de vêtements ont également doublé par rapport à 2015: 113.681 pièces en 2016 contre 59.316 en 2015.

Malgré ces augmentations, les cigarettes représentent toujours quelque 90% de la contrefaçon constatée en Belgique, avec 3.881.406 cigarettes en paquets de 20 pièces confisquées en 2016 sur un total de 4.301.417 contrefaçons saisies.

En matière de lutte contre les drogues, l'Administration générale des Douanes et Accises a mis l'accent sur le trafic de cocaïne, avec 29,8 tonnes saisies en 2016 contre 15,9 tonnes en 2015.