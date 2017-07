Conjoncture Le groupe d’experts a fait des recommandations dont certaines pourraient se concrétiser assez rapidement.

Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), et le groupe d’experts de haut niveau qu’il avait mis sur pied en 2015 ont présenté hier les recommandations, qui visent à rendre le secteur financier belge plus robuste et à améliorer sa position concurrentielle.

Conseil des ministres en juillet

Une des mesures qui pourrait être prise assez rapidement vise l’épargne pension. En effet, le groupe de travail piloté par Max Jadot, le CEO de BNP Paribas Fortis, prône notamment une augmentation du montant fiscalement déductible. Johan Van Overtveldt n’a toutefois pas précisé vendredi comment cela pourrait se faire concrètement. Il a juste dit que cela devrait être discuté lors du conseil des ministres spécial prévu en juillet sur les matières économiques (après celui qui a été organisé sur la sécurité).

Autre piste : autoriser les fonds de pension à investir dans certaines tranches de projets d’infrastructure et dans des fonds de private equity. A noter aussi qu’un juillet 2017, un projet de loi sera adopté afin que les sociétés immobilières réglementées soient autorisées à investir dans l’infrastructure.

Régulation et supervision

Un deuxième groupe, présidé par Tom Dechaene, membre du comité de direction de la Banque nationale fin 2014 et étiqueté N-VA, s’est penché sur la régulation et la supervision. Deux pistes de réflexion, qui sont liées à l’actualité récente, sont en cours : un nouvel examen pour les "compliance officers", à faire réaliser par l’intermédiaire de la Banque nationale et la FSMA et un renforcement du régime "fit& proper" auquel sont soumis les dirigeants des institutions financières. Il s’agit là du reste d’une recommandation similaire à une de celles qui ont été faites par la Commission d’enquête parlementaire sur la faillite de la banque d’Optima.

En matière de gestion de risques, le groupe relève notamment le monitoring du marché immobilier. Interrogé sur la décision du gouvernement de ne pas appliquer la recommandation de la Banque nationale visant à renforcer les exigences de fonds propres pour les crédits immobiliers au-dessus d’une quotité de 80 %, le ministre des Finances a expliqué que le gouvernement avait pris en considération d’autres éléments notamment sociaux, comme celui de l’accès à la propriété pour des jeunes emprunteurs.

La mesure proposée par la BNB correspondrait à un montant de fonds propres supplémentaire compris entre 500 et 800 millions (contre 800 millions pour la mesure prise en 2013), a précisé Tom Dechaene.

Arco et Belfius

Sur la privatisation partielle de Belfius, Johan Van Overtveldt est resté très prudent. A la question de savoir si, comme on le souhaite du côté du CD&V impatient de trouver une solution, on pourrait pencher pour une formule qui permettrait aux coopérateurs d’Arco de bénéficier d’une partie de la plus-value issue de la vente de Belfius, il ne s’est pas prononcé. Il s’est contenté de dire qu’il faudrait une "solution durable".