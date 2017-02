Fin décembre, Willy Borsus, le ministre des Classes moyennes et des Indépendants (MR), ouvrait une adresse mail aux consommateurs et aux commerçants afin qu’ils donnent leur avis sur la législation actuelle en matière de soldes. Les résultats de cette enquête, à laquelle ont participé 850 personnes, ont été publiés mercredi.

"Faut-il supprimer les soldes" était l’une des questions posées. Pour 76 % des répondants, la réponse est "non"; les commerçants étant 97 % à plaider pour leur maintien.

Faut-il déplacer les périodes de soldes d’hiver et d’été ? Cette question intéresse moins les consommateurs que les commerçants. Les trois quarts des répondants qui ne sont pas favorables à la suppression des soldes veulent que les dates soient déplacées. Mais commerçants et consommateurs ne sont pas sur la même longueur d’ondes.

Les clients préféreraient décembre

Pour les soldes d’hiver, 43 % des consommateurs mais seulement 2 % des commerçants préféreraient qu’ils soient avancés en décembre. Les commerçants plébiscitent très largement le mois de février (84 %) contre 29 % des consommateurs. Le constat est le même pour les soldes d’été. Le déplacement est souhaité en juin par 15 % des consommateurs contre 1 % des commerçants. Ces derniers choisissent très largement le mois d’août (74 %), tandis que les consommateurs ne sont que 26 % à faire ce choix. Septembre ne remporte les faveurs que de 4 % des consommateurs et 5 % des commerçants.

Dans leur immense majorité (91 %), les commerçants veulent garder la période d’attente, ce mois avant les soldes où il est interdit d’annoncer des réductions de prix ou distribuer des bons de réduction. Ils sont 64 % à vouloir la renforcer. A contrario, deux tiers des consommateurs demandent sa suppression.

Les associations de défense des indépendants ont aussi des avis contrastés. Ainsi, l’Union des classes moyennes et le Syndicat neutre pour indépendants sont en faveur des soldes en février et août quand le Syndicat des indépendants n’est pas très chaud. Il propose plutôt un allongement des soldes à cinq semaines (du 10 janvier au 14 février et du 1er juillet au 7 août).

Le ministre Borsus attend l’avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME sur cette question des soldes avant de proposer au gouvernement une éventuelle réforme de la loi.