Foire aux vins: Voici ce qu'achètent les Belges

Conjoncture

En septembre et octobre, c’est le grand moment des foires aux vins chez les distributeurs. Pour l’heure, ils mettent petits prix et belles bouteilles en rayon. Et les clients de profiter d’offres alléchantes et de bonnes affaires. D’autant que, selon le porte-parole de Carrefour, les amateurs achètent non seulement "pour consommer tout de suite mais mettent aussi en cave pour les fêtes de fin d’année". Ce qui fait aussi de cette foire "le plus gros moment de vente de l’année". L’instant idéal pour analyser ce qu’achètent et, donc, boivent les Belges.

1 - Marché en baisse. En 2015, selon des chiffres Nielsen, le marché total des vins tranquilles (hors effervescents) a reculé. Et ce, à cause de la baisse des volumes de vins rouges (-3,4 %), eux qui ne représentent plus que 48 % des volumes globaux. Et parmi ces vins rouges, ce sont les vins français qui trinquent, singulièrement les Bordeaux. Par contre, les vins hors France progressent d’environ 9 %, aussi bien les vins du Nouveau Monde que les vins européens, pointe Carrefour. La tendance à la baisse des ventes se poursuit sur les six premiers mois de cette année avec -3,7 % par rapport à la même période en 2015, également en légère régression par rapport à un semestre "assez exceptionnel" en 2014 mais en hausse par rapport à 2012 et 2013, nuance Alain Pardoms, acheteur vin chez Delhaize. Qui explique le fléchissement par un double changement des accises et la morosité ambiante mais qui table sur les mois de juillet et août, "meilleurs", pour rattraper une partie du retard. En valeur, la baisse n’est que de 0,5 %, qu’il faudra, ici aussi, corriger selon lui en fonction des bonnes ventes estivales. Alors que sur les douze derniers mois de juin 2015 à juin 2016, la part de marché des rouges a chuté de près de 6 % et celle des blancs de 2,5 %, celle des rosés est en augmentation de 1,07, à 16,7 %, toujours selon les chiffres Nielsen. Pour une part de marché de 13 % en 2003, souligne Alain Pardoms.

2 - Le trio des effervescents. Quant aux vins mousseux, ils perdent 1,45 % sur un an. En tête, l’Espagne et ses "Cava", devant l’Italie et ses "Prosecco", et les vins à bulles français. Enfin, les effervescents belges tirent leur épingle du jeu avec une poussée de 11,5 %…





Dans les rayons

Carrefour : foire du 7 au 26 septembre dans les hypermarchés et les "Market" simultanément cette année.

Colruyt : le Festival du vin se déroule en trois vagues avec "Bordeaux fait son festival" qui se termine, l’action "Magnum gratuit" du 7 au 20 septembre et l’action "Réductions Extra" du 21 septembre au 4 octobre.

Cora : du 3 au 31 octobre avec plus de 500 vins en promotion.

Delhaize : du 8 septembre au 5 octobre.