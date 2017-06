Payer le plein de carburants, les péages, la location de vacances, les restos ou encore l’achat de souvenirs : les occasions sont nombreuses de sortir sa carte de banque lors des vacances.

L’opération est toutefois loin d’être anodine : dès que vous pointez le nez en dehors de la zone euro, des frais importants peuvent grever les opérations de paiements ou de retrait de cash, parfois lourdement.

Si vous restez dans la zone euro, les paiements sont totalement gratuits, que ce soit avec la carte de débit (Bancontact) ou de crédit (Mastercard, Visa).

Privilégiez peut-être la carte de crédit : le paiement sera différé jusqu’à la facture mensuelle alors que le débit est immédiat si vous utilisez la carte de débit. Attention, toutefois : si vous échelonnez le remboursement de la facture, vous paierez des intérêts de l’ordre d’une dizaine de pourcents, sur base annuelle.

Pour les retraits de billets en dehors du plat pays, les choses se compliquent. Les retraits sont dans la plupart des cas gratuits (20 cents par opération chez KBC-CBC). Ce sera payant chez Belfius pour les titulaires d’un compte Classic (50 cents le retrait) ou encore 10 cents chez BNP Paribas Fortis.

Des frais faciles à éviter

Evitez à tout prix d’effectuer un retrait avec votre carte de crédit. C’est par exemple 5 euros plus 1 % du montant retiré chez Belfius Banque et BNP Paribas Fortis. C’est même 6 euros chez Axa Banque. La moins gourmande est une fois encore Deutsche Bank : 2,50 euros. Autant de frais qu’il est facile d’éviter en utilisant en exclusivité la carte de débit dans la zone euro.

En dehors de la zone euro, "il est plus intéressant de faire vos paiements avec votre carte de crédit. Les banques facturent des coûts de transaction supplémentaires en cas d’utilisation d’une carte de débit", explique Wouter Vanderheere, gérant et co-fondateur de TopCompare.be. "Par ailleurs, la marge de change est également, la plupart du temps, plus élevée."

Il faut parfois jongler avec les cartes en fonction du montant de la transaction : c’est par exemple le cas chez Beobank où la carte de débit est plus intéressante pour les petits montants (0,60 euros + 2 % du montant) alors que la carte de crédit (2,10 % de frais) l’est pour les plus gros montants.

Le plus heureux de tous les clients est le client de Belfius Banque payant avec une carte de crédit : c’est 1 % de frais.

Partir avec des euros ?

Les clients d’Argenta et de Deutsche Bank n’ont eux pas à se casser la tête : c’est 1,50 % de frais, quel que soit le moyen de paiement.

Pour les retraits, "l a carte Bancontact est la solution la moins chère". L’exemple le plus spectaculaire est Argenta : 1,50 % de frais pour un retrait avec Bancontact et 5 euros + 1,50 % du montant retiré avec carte de crédit.

Des banques sont particulièrement gourmandes : Axa Banque facture 6 euros + 2 % du montant retiré (carte de débit et de crédit) et Keytrade facture 5 euros + 3,40 % un retrait par carte de crédit. A l’exception d’Argenta, il faut donc éviter de multiplier les retraits de petites sommes.

De là à emporter du cash ? Ce n’est pas la meilleure idée qu’il soit. "Non seulement cela peut s’avérer dangereux, mais c’est également plus cher lorsque vous voyagez en dehors de la zone euros et que vous devez changer vos euros contre des devises étrangères", rappelle Wouter Vanderheere.