Conjoncture Gino Van Ossel, professeur en "retail" à la Vlerick School, voit poindre d’énormes changements dans le retail. Disparitions de magasins à la clé. D’autant que le nombre de fêtes qui font vendre n’est pas extensible.

Quand on demande à Gino Van Ossel, professeur en "Retail, Marketing et Consommation" à la Vlerick Business School, depuis combien de temps il y enseigne, il répond laconiquement, mais avec un sourire en coin : "Tellement longtemps que je ne peux plus dire combien de temps…" En fait, depuis 27 ans. Plus de la moitié de sa vie, puisqu’il en a 53. Il n’a d’ailleurs quasiment jamais travaillé ailleurs. Après des études de Philologie germanique (Université de Gand - 1985), d’Economie appliquée (Université de Gand - 1987) et de Gestion d’entreprises (Vlerick - 1988), il est engagé par Procter&Gamble comme "Assistant brand manager". Un an lui suffira pour se rendre compte que la distribution et les stratégies commerciales des enseignes sont des matières qui lui plaisent. Et qu’il se verrait bien les partager avec des étudiants. A temps plein au début, à temps partiel depuis quelques années. "Même si la dimension académique est importante, on ne peut se contenter de la théorie, dit-il. Il faut s’impliquer ! Un équilibre entre théorie et pratique qui est d’ailleurs fortement conseillé par Vlerick."

Sa pratique à lui, Gino Van Ossel la trouve dans la consultance, qu’il effectue, parfois depuis des années, pour des marques comme Brabantia (équipement de la maison) et des sociétés comme Akzo Nobel (peintures Levis…). Mais également comme membre de conseils d’administration de chaînes de magasins ou de groupes de distribution. Il est ainsi dans celui du FNG Group, qui abrite les enseignes Claudia Sträter, Fred&Ginger, CKS, etc., et, depuis peu, Brantano (en partenariat). "Plus des ‘one shot’ temporaires, quand certaines enseignes me demandent de réfléchir sur l’e-commerce, l’omnicanal", ajoute-t-il.

Son regard sur le secteur n’en est que plus… "réaliste", précise-t-il. Certains le juge moribond. Lui le voit en pleine transformation.

Entretien avec l'Invité du week-end.