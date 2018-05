Le suspense reste entier dans le dossier des taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium. La Maison Blanche a consenti lundi soir à prolonger jusqu'au 1er juin la période d'exemption provisoire de ces taxes pour l'Union européenne (qui en bénéficiait jusqu'au 1er mai), le Canada et le Mexique. Le spectre d'une guerre commerciale mondiale s'éloigne quelque peu. La Corée du Sud, qui avait accepté de modifier en profondeur son traité de libre-échange avec les Etats-Unis, est déjà exemptée de façon permanente. On a appris lundi que le Brésil, l'Argentine et l'Australie sont aussi épargnés. Les pourparlers entre les différentes parties afin d'obtenir une exemption définitive vont se poursuivre.

"L'administration (Trump) a prolongé de 30 jours les négociations avec le Canada, le Mexique et l'Union européenne", a indiqué Washington dans un communiqué, tout en soulignant qu'elle resterait, au cours des négociations, "focalisée" sur la préservation de la sécurité nationale des Etats-Unis.

C'est en effet au nom de l'article 232 de la loi américaine sur le commerce, qui stipule que des mesures protectionnistes peuvent être prises au nom d'une menace à la sécurité nationale, que Donald Trump avait décidé le 8 mars de prévoir des barrières douanières dissuasives sur ces deux produits. Le président avait toutefois laissé aux différents pays concernés la possibilité de négocier une exemption, à condition de faire des concessions commerciales.

Pour l'Union européenne, qui a exporté pour 5,3 milliards d'euros d'acier et 1,1 milliard d'euros d'aluminium en 2017 vers les Etats-Unis, Donald Trump veut des concessions sur le secteur de l'automobile, visant principalement l'Allemagne.

Dans un communiqué publié lundi, la Commission européenne indique que "la décision américaine prolonge l'incertitude des marchés, qui affecte déjà les décisions commerciales. L'UE devrait être exemptée pleinement et de façon permanente de ces mesures, qui ne sont pas justifiables par des raisons de sécutité nationale". L'Europe pointe ensuite directement la Chine et sa surproduction d'acier et d'aluminium comme responsable des problèmes que rencontre l'industrie mondiale et "s'est engagée ces derniers mois, à tous les niveaux possibles avec les Etats-Unis et autres partenaires, pour trouver une solution".

Elle précise encore qu'elle "ne négociera pas (l'exemption des taxes) sous la menace avec le partenaire et ami de longue date américain. Tout futur programme de travail transatlantique doit être équilibré et bénéfique aux deux parties". Les discussions entre Cecilia Malmström, la commissaire européenne au Commerce, et son homologue américain Wilbur Ross vont se poursuivre, ajoute encore la Commission.

Eurofer, le groupement des sidérurgistes opérant en Europe, salue par communiqué la décision de Donald Trump, "si elle est temporaire". "Trente jours (de délai), cela nous donne du temps pour discuter. Le lobby appelle l'UE "à ne pas concéder des mesures commerciales unilatérales et à continuer à soutenir des solutions multilatérales, dans le cadre des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)".

L'UE a annoncé il y a plusieurs semaines qu'elle prendra des mesures de rétorsion commerciale envers les Etats-Unis si elle est frappée de taxes douanières. Des dizaines de produits américains seront à leur tour taxés. Elle a déjà introduit à l'OMC une demande de conciliation avec les Etats-Unis, qui pourrait se transformer en plainte officielle. L'Europe se protégera également d'un retour sur son sol de l'acier et l'aluminium fabriqués dans des pays tiers et refoulés à la frontière américaine. Elle prendra alors des mesures de sauvegarde. Autorisées par l'OMC, elles permettent à un pays de bloquer temporairement les importations d'un produit.