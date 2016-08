Janet Yellen (Fed) : "les arguments pour une hausse des taux se sont renforcés"

L’embargo russe, c’est pour leur pomme

Les premières victimes belges de l’embargo russe sont et restent les producteurs de poires et de pommes qui entament une 3e saison "sans". Suivent, dans l’ordre, porc, lait et tomates. En deux ans, les dégâts collatéraux se sont multipliés, sur des produits alimentaires non interdits par la Russie et des producteurs de fruits qui n’exportaient pas en Russie. Rencontre avec un producteur liégeois de pommes et de poires, affecté indirectement par l’embargo.