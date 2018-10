Il y eut des moments émouvants ou pathétiques, selon la vision de chacun. "J’ai vu des directeurs de banques qui pleuraient." Et il ne s’agissait pas de seconds couteaux. Il y avait un "numéro un", indique-t-il sans vouloir lâcher le nom de la personne. Il y avait aussi ceux qui s’excusaient. "On les sentait sincères et dépassés par ce qui se passait." C’est l’impression qu’il a eue quand il a entendu feu François Narmon, qui avait été à la tête de Dexia.

