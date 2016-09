"L’économie mondiale est assise sur un baril de poudre"

Conjoncture

Il y a aujourd’hui énormément d’inconnues. Nous ne sommes pas sortis du pétrin." Ce constat émane de Marc Roche. Ancien correspondant du "Monde" à Londres, ce journaliste belge est une signature qui compte dans le monde de la finance. Auteur chez Albin Michel d’"Histoire secrète d’un krach qui dure", qui sort actuellement en librairie, l’homme avait aussi signé en 2011 "Comment Goldman Sachs dirige le monde", un ouvrage choc qui fit l’objet d’une adaptation sur Arte qui réalisa un véritable carton d’audience.

"Une seule et même crise"

Pour Marc Roche, "l’économie mondiale est toujours assise sur un baril de poudre". "Nous vivons toujours actuellement une seule et même crise, celle qui a débuté en 2007. Elle s’est métamorphosée, notamment avec la crise des dettes souveraines, mais c’est la même", insiste-t-il d’emblée. Marc Roche, qui prépare un ouvrage sur le monde des diamantaires, pointe trois grands dangers. Un : le rôle des banques centrales, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, qui ont inondé les marchés financiers de liquidités à très bon marché dans l’espoir de relancer la machine économique. "Ces banques centrales ont fait fonctionner la planche à billets mais ces liquidités sont restées dans la sphère financière avec très peu d’impact sur l’économie réelle. Elles n’avaient sans doute pas d’autre choix mais ces banques centrales n’ont pas coordonné leurs actions, manquent de transparence et contribuent à former des bulles spéculatives." Et de pointer du doigt l’envolée des prix de l’immobilier aux Etats-Unis, mais aussi en Chine et au Royaume-Uni, en dépit du "Brexit". "Pratiquement toutes les graves crises financières débutent par l’éclatement d’une bulle immobilière", rappelle-t-il.