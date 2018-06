Désormais, il sera possible de placer jusqu’à 20% en moyenne d’annonces publicitaires dans les programmes entre 6 h et 18 h (et non pas jusque 23 h comme le prévoyait le projet initial). Autrement dit, les éditeurs pourront ventiler ce quota de 20 % à n’importe quel moment de la journée, jusqu’à 18 h.

(...)