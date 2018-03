L'inflation a continué à reculer au mois de mars en Belgique, passant de 1,48% à 1,39%, selon les chiffres publiés jeudi par l'office belge de statistique Statbel. Il s'agit de son plus bas niveau depuis février 2016, lorsqu'elle s'élevait également à 1,39%. L'indice des prix à la consommation du mois de mars s'élève à 106,37 points, soit une augmentation de 0,15 point (0,14%). L'indice santé a lui progressé de 0,17 point pour atteindre 106,71 points tandis que l'inflation calculée sur la base de l'indice santé est en repli, passant de 1,41% à 1,32%.

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 105,10 points, n'est par ailleurs pas dépassé, ajoute Statbel. Son dernier dépassement remonte au mois de mai 2017.

Au mois de mars, les principales hausses de prix concernaient les fruits, les voyages à l'étranger, le tabac, le pain et les céréales, le sucre, le chocolat et la confiture. Elles ont été principalement compensées par la baisse des prix des carburants, des villages de vacances, des chambres d'hôtel, du gaz naturel ainsi que des fleurs et des plantes, ajoute l'office belge de statistique.