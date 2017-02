Le déficit budgétaire belge devrait s'établir à 2,2% en 2017 et à 2,3% en 2018, selon les prévisions économiques d'hiver de la Commission européenne. C'est légèrement mieux que ce que prévoyait la Commission à l'automne (2,3% en 2017 et 2,4% en 2018).

Pour la première fois en presque une décennie, les économies de tous les Etats membres devraient croître durant la période examinée (2016-2018), même si une incertitude "plus élevée que d'habitude" entoure ces prévisions, souligne la Commission. La Commission prévoit pour la Belgique un déficit budgétaire de 2,2% en 2017 et 2,3% en 2018, après un déficit de 2,9% en 2016 (légèrement corrigé par rapport aux prévisions d'automne, où la Commission tablait sur un déficit de 3%). Le déficit moyen de la zone euro s'établit à 1,4% en 2017 et en 2018, celui de l'ensemble de l'UE à 1,7% en 2017 et 1,6% en 2018.

La Belgique devrait connaître une croissance de 1,4% en 2017 et 1,6% en 2018, soit un peu en-dessous des moyennes de la zone euro (1,6% en 2017 et 1,8% en 2018) et de l'ensemble de l'UE (1,8% pour les deux années).

La consommation des ménages est toujours le moteur principal de la croissance.