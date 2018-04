Jamais la confiance des entrepreneurs wallons et bruxellois n’a été aussi élevée. Les bourgeons avaient déjà pointé le bout de leur nez il y a quelques semaines, à l’occasion de publications favorables de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du Bureau du Plan, et le baromètre conjoncturel de l’Union des classes moyennes (UCM), basé sur un échantillon représentatif de PME wallonnes et bruxelloises, le confirme : le climat est au beau fixe en ce printemps 2018.

>> Au 1er trimestre 2018, le baromètre de l’UCM a atteint un sommet historique.

>> La confiance des entrepreneurs wallons et bruxellois est au plus haut depuis que l’indice existe (2013).

>> Mais les incertitudes fiscales et de coût salarial continuent de préoccuper.